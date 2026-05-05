WhatsApp променя изцяло външния си вид, ето какво ще бъде различно

WhatsApp ще адаптира интерфейса си км новия дизайн на iPhone - Liquid Glass за iOS. Това е визуален подход, който носи по-модерен вид чрез прозрачни слоеве, дълбочина и ефекта на „стъкло“, с по-течни анимации и по-меки, заоблени елементи.

Този дизайн вече постепенно се въвежда на някои потребители, но внедряването все още не е завършено. В момента някои раздели на приложението, като например списъка с чатове и определени менюта, вече са адаптирани към стила Liquid Glass, докато други, особено самият екран за чат, все още използват по-стария вид. Това води до неравномерно потребителско изживяване.

Какви ще бъдаат промените?

В следващите актуализации WhatsApp планира да преработи ключови части от интерфейса за чат. Една от основните промени се отнася до лентата за чат (поле за въвеждане на съобщения), която ще остане в долната част на екрана, но ще получи „плаващ“ вид. Това означава, че ще действа като плаващ елемент с прозрачен, стъклен фон, който отразява съдържанието под него. А бутонът за преминаване към последното съобщение ще бъде в същия дизайнерски стил, пише Bajtbox.

Освен това се планира и редизайн на навигационната лента в рамките на разговора. Тя трябва да стане прозрачна, с лек ефект на „избледняване“, така че съобщенията и фонът да останат частично видими под нея. Това ще направи целия екран за чат визуално подравнен с останалата част от приложението.

Пълното внедряване обаче все още зависи от допълнителни подобрения и тестове. WhatsApp в момента следи производителността, за да гарантира, че новият дизайн не влияе негативно на скоростта и стабилността на приложението. Тестват се и допълнителни елементи, като например плейър за гласови съобщения, който ще бъде адаптиран към стила Liquid Glass.

Поради това, Liquid Glass все още не е достъпен за всички потребители. Функцията се разпространява постепенно чрез бета версии и актуализации на App Store, но компанията очевидно иска да финализира всички ключови части на интерфейса, преди да позволи глобалното внедряване.