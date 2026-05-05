Планира ли Apple устройство, което ще замени iPhone?

Какво да очакваме?

Нови подробности разкриват, че аксесоарът ще разполага с две камери и усъвършенствана система, която разпознава движенията ви във въздуха. Първият модел е проектиран да бъде лек и тънък, така че да може да се носи през целия ден без напрежение.

Една камера с висока резолюция ще бъде използвана за заснемане на кристално ясни снимки и видеоклипове, които можете да споделяте незабавно. Втора широкоъгълна камера ще проследява ръцете ви и ще изпраща данни до Siri за управление на функции. Всеки, който е пробвал Vision Pro, веднага ще разпознае този естествен начин за използване на технологиите.

Защо очилата на Apple нямат екран и добавена реалност?

Снимка: Reuters

Първата версия на тези очила умишлено се предлага без екран и сложни лазери, за да пести енергия и да издържи по-дълго. Apple иска устройството да остане елегантно и удобно за носене, а не обемисто и тежко. Основната цел са създателите на съдържание и хората, които искат да заснемат важни моменти напълно със свободни ръце.

Очилата ще използват най-умната версия на изкуствен интелект, която се предлага с операционната система iOS 27. Ще можете да говорите с асистента „Siri“ за нещата, които виждате около вас, или да осъществявате повиквания. Рамките ще бъдат изработени от специален ацетат, който е по-лек и по-удобен от обикновената пластмаса.

Кога можем да очакваме новото устройство на Apple да бъде пуснато в продажба?

Първите прототипи биха могли да бъдат показани на обществеността още в края на тази година, докато официалните продажби се очакват през 2027 г. Apple се фокусира върху поверителността на потребителите, което може да бъде голямо предимство пред конкуренцията. Получавате интелигентен аксесоар, който изглежда като обикновени очила, но крие най-новите технологии.

Устройството ще се предлага в няколко различни стила, за да отговори на вкуса и модния стил на всеки. Това е отговорът на Apple на подобни модели, които вече съществуват на пазара, но с много по-голяма сигурност за вашите лични данни. Бъдеще, в което няма да се налага постоянно да гледаме телефоните си, бавно се превръща в реалност.