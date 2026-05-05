Какво означава увеличаването на държавния дълг за българския гражданин?

Как това влияе на инфлацията, лихвите и инвестициите

Държавният дълг на България показва тенденция на нарастване през последните години, достигайки над 30% от брутния вътрешен продукт (БВП) към края на 2025 г., което е значително увеличение от около 23% през август 2024 г. . През 2024–2025 г. се наблюдава ускорено нарастване на външния държавен дълг, като делът му се увеличава с 10 процентни пункта за една година. През 2020-2023 г. дългът е в рамките на около 25-30% от БВП, което се определя като една от най-високите фискални позиции от началото на хилядолетието. Най-драматичните нива на дълга са били около 1989-1990 г. (над 10 млрд. долара), което е довело до криза.