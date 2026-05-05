Какво означава увеличаването на държавния дълг за българския гражданин?

Как това влияе на инфлацията, лихвите и инвестициите
Държавният дълг на България показва тенденция на нарастване през последните години, достигайки над 30% от брутния вътрешен продукт (БВП) към края на 2025 г., което е значително увеличение от около 23% през август 2024 г.. През 2024–2025 г. се наблюдава ускорено нарастване на външния държавен дълг, като делът му се увеличава с 10 процентни пункта за една година. През 2020-2023 г. дългът е в рамките на около 25-30% от БВП, което се определя като една от най-високите фискални позиции от началото на хилядолетието. Най-драматичните нива на дълга са били около 1989-1990 г. (над 10 млрд. долара), което е довело до криза.
Държавният дълг на България
е ключов показател за финансовото здраве на страната. За обикновения българин той означава следното:
- Данъци и осигуровки: Дългът се обслужва (плащат се лихви и главници) от държавния бюджет, който се пълни от данъците на гражданите и бизнеса. По-висок дълг означава, че по-голяма част от данъците отиват за покриване на дългове, а не за социални плащания, здравеопазване или образование.
- Стабилност: България е сред страните с най-нисък държавен дълг спрямо БВП в ЕС, което осигурява икономическа стабилност, но дългът расте сравнително бързо.
- Лихвени нива: С поскъпването на дълга на вътрешния пазар, държавата плаща по-високи лихви, което може да доведе до натиск за увеличаване на данъчната тежест.
- Инвестиции: Държавни облигации стават достъпни и за граждани, което позволява на хората да инвестират спестяванията си, но това носи рискове.
- Влияние на еврото: Дебатите около приемането на еврото са свързани с възможността за по-лесно управление на дълга.
Като цяло, умереният дълг е инструмент за развитие, но твърде бързото му нарастване е сигнал за бъдещи финансови затруднения за данъкоплатците. Когато дългът расте бързо (България е сред страните с най-бърз ръст на дълга спрямо БВП в ЕС през последната година), държавата разполага с по-малко „свободни“ пари за спешни ситуации или дългосрочни инвестиции в образование и здравеопазване.
В същото време ако държавата тегли прекомерни заеми, за да стимулира потреблението, това може да доведе до повишаване на цените на стоките и услугите, намалявайки покупателната способност на вашите доходи.