Сила на духа: Линдзи Вон блести с рокля за хиляди долари на Met Gala 2026 (ВИДЕО)

Роклята е изработена от известния американски дизайнер Том Браун

Месеци след опустошителното падане на Олимпийските игри в Милано Кортина по-рано тази година, която доведе до множество операции на краката, олимпийската златна медалистка Линдзи Вон се завърна на емблематичните стъпала на Met Gala 2026 - първата ѝ поява на събитието от повече от десетилетие. Тя направи завръщането си бляскаво, като се появи в невероятно красива рокля и без патерици.

Три месеца след зверското падане, което едва не доведе до ампутация на единия крак на Вон, и слд множеството операции, тя демонстрира, че вече сои здраво стъпила на двата си крака.

Получих удар от съдбата, но се чувствам невероятно тази вечер и съм благодарна, че съм тук и вече не съм с патерици. Изкачването на стъбите беше предизвикателство и заради роклята, която е доста тясна, но мисля, че се справям добре с ходенето и всичко е наред.

За бляскавата вечер Вон се довери изцяло на американския дизайнер Том Браун. Роклята беше акцент на тематичната вечер „Модата е изкуство“, описана като „триумфален“ моден момент за Вон. Тази поява последва по-ранното ѝ носене на костюм на Том Браун на церемонията по откриването на Олимпийските игри в Париж през 2024 г., демонстрирайки продължаващата ѝ връзка с дизайнера.

Роклята на красивата спортистка е направена по поръчка. Макарче цената й не е обявена официално, такъв тип рокли от дизайнери от ранга на Том Браун вървят между 10 000 и 20 000 долара.

Линдзи не е непозната за легендарния моден благотворителен бал, който тази година е съпредседателстван от Бионсе, Никол Кидман и Винъс Уилямс. Тя за последно присъства на Met Gala през 2013 г. заедно с тогавашния си приятел Тайгър Уудс.

Към 2026 г. американският моден дизайнер Том Браун (известен с характерните си свити сиви костюми и червено-бяло-сини рокли) има приблизителна нетна стойност от около 40 милиона долара. Стойност на марката "Том Браун" отбеляза сериозен ръст в оценката, когато италианската луксозна група Zegna закупи 85% дял в компанията за 500 милиона долара през 2018 г., като по-късно увеличи дела си до 90%. Том Браун запазва 10% дял в компанията и продължава да бъде главен креативен директор.