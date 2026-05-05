Всяко трето домакинство у нас има неизползван автомобил

Най-големите проблеми пред шофьорите са липсата на паркоместа и задръстванията

Всяко трето домакинство в България разполагат с неизползван автомобил, а 89 процента от активните шофьори смятат въздуха в големите градове за замърсен. Това показват резултатите от проучване на тема „Нагласи към мобилността в България“, представено от Асоциацията на автомобилните производители.

Данните бяха представени от Маргарита Тодорова от агенцията "Блу Пойнт", която уточни, че изследването е проведено сред 600 активни шофьори на възраст между 18 и 60 години чрез онлайн анкета, с фокус върху градското население - София, градове с над 100 000 жители и между 50 и 100 000 жители. Разпределението показва, че 42 процента от респондентите са от София, 35 процента - от по-големите градове, а 23 процента - от средните по големина населени места.

Средната възраст на анкетираните е 41,4 години, като преобладават хора без управленски функции. Доходите им най-често са в диапазоните между 1535 евро и 2045 евро. Около 42 процента са в семейни отношения, като домакинствата обикновено се състоят от двама до трима души, съобщава БТА.

По отношение на автомобилите, в едно домакинство има средно по 1,5 лични и 1,4 служебни автомобила. Данните показват, че близо една трета от домакинствата имат по един неизползван автомобил, под 4 процента - по два, а над две трети нямат неизползвани превозни средства. Най-разпространени остават автомобилите с бензинов двигатели, следвани от дизеловите. Делът на хибридните и електрическите автомобили е значително по-нисък, като едва 2,1 процента от анкетираните притежават плъг-ин хибрид.

Около 55 процента от респондентите определят състоянието на автомобилите си като добро или задоволително, а 45 процента – като отлично. В по-малките градове по-често се посочва задоволително състояние, докато в София и големите градове преобладава оценката „отлично“. Като основни проблеми, свързани с мобилността, се открояват липсата на паркоместа, задръстванията, пътнотранспортните произшествия и нетолерантното поведение на пътя.

Около 85 процента смятат, че лошото състояние на инфраструктурата е основна причина за високата смъртност при пътни инциденти. Същевременно липсата на достатъчен контрол също се посочва като съществен фактор. Като мерки за справяне с проблема се открояват засилване на контрола и подобряване на проектирането на пътищата, докато обновяването на автопарка се подкрепя от едва 18 процента, а повишаването на глобите – от 39 процента.