Ще показва ли Waze средната скорост в зони с камери за контрол?

Според потребителите основната цел на приложенито е да помага на шофьорите да избегнат глоби

Популярното навигационно приложения Waze е известно с това, че предупреждава за трафика и опасностите по пътищата. У нас бяха приети нови правила и глоби за шофьорите, които влизат в сила от 5 септември. Сред тях е и засичане на средна скорост. Тези зони са вид контрол на скоростта, който изчислява скоростта на превозното средство по дълъг участък от пътя, а не в една точка, и стават все по-разпространени в много части на света.

Ще показва ли Waze определените отсечки за измерване на средна скорост и средната скорост в зони с камери за контро? Отговорът е: Не, поне засега.

Новата функция

Снимка: Getty Images

Въпреки че Waze вече предупреждава шофьорите, когато влизат и излизат от зона със средна скорост, то не предоставя изчисление на средната скорост в реално време, което кара шофьорите да гадаят дали спазват ограниченията, съобщава TravelNews. Това доведе до искане за добавяне на функция в платформата за обратна връзка на Waze, което събра стотици гласове „за“ от потребители, които смятат, че функцията е „от решаващо значение“ за избягване на глоби.

Въпреки голямото търсене, член на екипа на Waze заявява, че функцията „не се вписва в нашия план“ за близкото бъдеще. Компанията казва, че „ще го има предвид при бъдещото планиране на продукти“, но засега няма конкретни планове за внедряване на индикатора за средна скорост.

Това решение идва в момент, в който Waze продължава да разширява предлаганите услуги с нови предупреждения за училищни зони, легнали полицаи и сливащи се ленти. Някои потребители са все по-разочаровани от очевидната нежелание на приложението да добави функция, която мнозина считат за съществена за основната му цел – да помага на шофьорите да избегнат глобите. Междувременно, компанията майка на Waze, Google, непрекъснато подобрява Google Maps със свои собствени функции за докладване на инциденти, което кара някои да спекулират, че Google Maps може в крайна сметка да погълне Waze.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN