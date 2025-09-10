Кои модели iPhone получават iOS 26? Вижте дали вашият е в списъка

Ако използвате по-стар iPhone, може би е време да го смените

Apple представи новият iPhone 17, компанията обяви четири нови модела iPhone както и някои нови аксесоари като новия Apple Watch Series 11 и AirPods Pro 3. Заедно с новите модели идва и нов ъпдейт на опрационната система, но както винаги, някои телефони няма да могат да работят и ще бъдат функционално изоставени от екосистемата на Apple.

Какво да очакваме от новата система?

Снимка: Apple

Новата версия на iOS носи множество нови функции, като например новия дизайнерски език „Liquid Glass“ , подобрен превод на живо и крайно необходимата реорганизация на приложенията Camera и Photos . Както може би сте забелязали, преминахме и от iOS 18 на iOS 26, тъй като Apple прие нова схема за именуване на операционните системи, която се фокусира върху годините, а не върху номерата на версиите.

Тази новина обаче идва с известно разочарование за някои собственици на iPhone. Всяка нова версия на iOS представлява нова група по-стари iPhone-и, които ще бъдат ефективно откъснати от основни софтуерни актуализации, като по този начин ще стимулират собствениците им да харчат пари за по-нов iPhone. Ето списък с iPhone-и, които поддържат iOS 26, за тези, които се интересуват от състоянието на по-старите си iPhone-и.

Всеки iPhone, който поддържа iOS 26

Списъкът на iPhone-ите, съвместими с iOS 26, цитирани от Mashable, е следният:

iPhone SE (само второ поколение и по-нови)

iPhone 11, Pro и Pro Max

iPhone 12, Mini, Pro и Pro Max

iPhone 13, Mini, Pro и Pro Max

iPhone 14, Plus, Pro и Pro Max

iPhone 15, Plus, Pro и Pro Max

iPhone 16, Plus, Pro и Pro Max

iPhone 16e

Това означава, че всеки модел iPhone, по-стар от iPhone 11, няма късмет. Собствениците на iPhone X линия, които получиха iOS 18 миналата година, ще трябва да ъпгрейднат в даден момент, ако искат да се възползват от новите функции, които iOS 26 предлага. Също така си струва да се отбележи, че всички функции на Apple Intelligence ще бъдат ограничени още повече до моделите iPhone 15 и 16.

Кога операционната система ще бъде налична?

iOS 26 ще бъде наличен като безплатна актуализация на софтуера в понеделник, 15 септември, съобщават от Apple. Някои функции може да не са налични на всички езици или региони, а наличността може да варира поради местните закони и разпоредби.

