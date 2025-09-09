Apple представи iPhone 17 и най-тънкия си модел досега

Ето какви са цените на всички нови продукти на Apple

Apple представи новите си модели iPhone и Apple Watch по време на септемврийското събитие „awe dropping“. Шоуто, което традиционно е едно от най-важните в календара на компанията, събра вниманието на технологичната общност от цял свят, като представи поредица от иновации и изненади.

Сред акцентите бяха тънкият и издръжлив нов iPhone, обновените здравни и фитнес функции на Apple Watch, както и редица нови технологични подобрения.

Новите модели iPhone

Apple представи новия iPhone Air, който ще се предлага в четири цвята: space black, cloud white, light gold и sky blue. Новият модел е изключително тънък – само 5,6 мм, и съчетава здравина, лекота и издръжливост. Предният и задният панел са покрити с Ceramic Shield, а устройството е първото с новия „plateau“, който обхваща задната камера и други компоненти. Според Apple това е най-издръжливият iPhone досега.

iPhone Air не поддържа физически SIM карти – налична е само eSIM, тъй като в устройството няма място за стандартна SIM карта. С новата операционна система iOS 26 телефонът получава функции за пестене на енергия, включително адаптивен режим на захранване, който анализира вашите навици на използване и предвижда кога батерията може да свърши, за да оптимизира консумацията. Apple предлага и нова, тънка MagSafe батерия, която позволява допълнително зареждане, но остава достатъчно компактна, за да се побере в джоба.

Компанията представи и iPhone 17, като първият показан модел беше базовият iPhone 17. Той има 6,3-инчов дисплей, който Apple определя като най-добрия до момента, и е защитен с Ceramic Shield 2, който предпазва Always-On дисплея от надраскване. Устройството работи с новия процесор A19 Apple Silicon, който захранва функциите на Apple Intelligence, а според компанията 10 минути зареждане осигуряват до 8 часа възпроизвеждане на видео.

iPhone 17 е оборудван с двойна камера, която комбинира възможностите на две камери в една. Основната задна камера предлага 48 мегапиксела, позволявайки заснемане на детайлни изображения. Предната камера е подобрена и прави по-качествени селфита, като не изисква завъртане на телефона за панорамни снимки.

iPhone 17 Pro пък впечатли с всички три задни камери 48 мегапиксела, които са fusion, а сензорът е 56% по-голям от предишното поколение, което подобрява остротата и детайлите на изображенията. Apple описва модела като еквивалент на осем професионални обектива в джоба ви. Батерията също е значително подобрена и позволява до 39 часа възпроизвеждане на видео, благодарение на нова система за управление на топлината.

iPhone 17 Pro ще се предлага в три цвята, включително новия Cosmic Orange. Докато iPhone Air е най-тънкият iPhone досега, Pro моделът е най-мощният, със силен чип и нов дизайнерски модул на камерата.

Що се отнася до цените, базовият iPhone 17 започва от 799 долара, iPhone Air – от 999 долара, а iPhone 17 Pro – от 1 099 долара. Всички четири модела могат да се поръчат предварително от петък и ще бъдат налични в магазините от 19 септември.

Apple Watch

Apple представи новия Apple Watch Series 11, който идва с редица подобрения спрямо предшественика си. Часовникът е два пъти по-устойчив на надраскване и вече поддържа 5G. Series 11 работи с WatchOS 26 и разполага с новата дизайнерска визия „Liquid Glass“, която осигурява по-прозрачен и изчистен интерфейс.

Компанията също така представи революционна функция за здраве, която използва алгоритъм за следене на високо кръвно налягане при потребителите. За следене на съня Apple въвежда sleep scores – показатели, които измерват качеството на почивката и позволяват по-прецизно проследяване на съня.

Животът на батерията на Series 11 достига до 24 часа, което осигурява цял ден използване без презареждане.

Освен него, Apple представи и новия Ultra 3, който има най-големия дисплей сред всички Apple Watch модели. Екранът е постоянно включен, без да влияе на живота на батерията, която издържа до 42 часа.

Компанията показа и новият Apple Watch SE 3. Той разполага с постоянно включен дисплей, батерия за до 18 часа и бързо зареждане, два пъти по-бързо от предишния модел. Той включва и функции като sleep score, измерване на температура и откриване на сънна апнея.

Цените на новите модели са: Apple Watch SE 3 – от 249 долара, Apple Watch Series 11 – от 399 долара и Apple Watch Ultra 3 – от 799 долара. Всички могат да се поръчат предварително още днес и ще бъдат налични от 19 септември.

AirPods Pro 3

Новите AirPods Pro 3 ще се продават за 249 долара, същата цена като предишното поколение. Животът на батерията достига до 8 часа с едно зареждане, спрямо 6 часа при предишния модел, а при активиране на режима Transparency с функции за подпомагане на слуха времето се удължава до 10 часа.

Слушалките могат да следят сърдечния ритъм по време на тренировка чрез вграден сензор и се интегрират по-добре с фитнес функциите на останалите продукти, които предлага Apple.

AirPods Pro 3 предлагат и функция за Live Translation, която се активира с жест и позволява на двама души да комуникират на различни езици, докато слушалките превеждат разговора в реално време.

Apple отбеляза, че новите слушалки осигуряват по-богат и пространствен звук и имат до четири пъти по-добро изолиране на околния шум спрямо първите AirPods Pro. Компанията ги описва като „най-удобните AirPods досега“.

Скок към iOS 26

Apple прави смела крачка напред – потребителите на iPhone ще прескочат директно от iOS 18 към iOS 26. Целта е операционните системи да бъдат уеднаквени и синхронизирани с бъдещите продуктови цикли на компанията.

Новата версия носи значителни промени и в основни приложения като Phone. Гласовата поща, скорошните обаждания и любимите контакти вече са обединени в един раздел.

Дори без да преминават към най-новия iPhone 17, потребителите ще могат да обновят устройствата си до iOS 26. Все пак някои от най-модерните AI функции ще останат ексклузивни за последното поколение хардуер.

Операционната система беше един от акцентите на тазгодишната конференция WWDC. През юни Apple представи и новия визуален елемент „Liquid Glass“ – прозрачна и изчистена естетика за приложенията на началния екран, която задава облика на следващото поколение iPhone.

