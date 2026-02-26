Цифрите зад успеха на Карлос Насар

Щангистът отново спечели приза за Спортист номер 1 на България

Карлос Насар не само в спортен феномен, но и в един от най-високодоходните индивидуални атлети в България за периода. Европейска, олимпийска и световна титла в рамките на по-малко от 18 месеца означава не просто историческо постижение, а акумулиране на значителен публичен финансов ресурс под формата на държавни премии. Снощи Карлос Насар отново спечели приза за Спортист номер 1 на България. Световният и европейски шампион във вдигането на тежести грабна статуетката за втора поредна година – за 2025 г. Изключителният сезон 2024–2025 г. превърнане само в спортен феномен, но и в един от най-високодоходните индивидуални атлети в България за периода. Европейска, олимпийска и световна титла в рамките на по-малко от 18 месеца означава не просто историческо постижение, а акумулиране на значителен публичен финансов ресурс под формата на държавни премии.

Карлос Насар заработи значителни държавни премии след изключителните си постижения през 2024-2025 г., включително европейска, олимпийска и световна титла. Премиите се отпускат по Наредба №5 на Министерството на младежта и спорта, като само за световната титла във Фьорде през 2025 г. той получи 115 000 лева.

Основни държавни премии (2024-2025):

Олимпийска титла (Париж 2024): 250 000 лева.

Световна титла (2025): 115 000 лева.

Европейска титла (София 2024): 20 000 лева.

Карлос Насар получи автомобил за 200 000 лева Насар е олимпийски шампион от Париж 2024 над 320 000 лева от държавни премии. Въпреки закъснения, бонусите за постиженията му се превеждат по сметката му. Общо за 2024 г., заради спечелените европейска и олимпийска титла, Насар заработиВъпреки закъснения, бонусите за постиженията му се превеждат по сметката му.

Снимка: Getty Images Карлос Насар ще използва автомобил Mercedes-AMG GLE 53 Coupé на стойност около 200 000 лева по време на подготовката си през 2026 година. Колата ще бъде използвана за пътуванията, свързани със състезателния му календар.



„Карлос Насар е пример за силен характер, упоритост и последователност – качества, които са в основата и на нашата философия като компания. Щастливи сме, че имаме възможност да подкрепим един изключителен български атлет по пътя му напред“, каза при предаването на автомобила Негован Йосифович, изпълнителен директор на „Силвър Стар“ – генерален дистрибутор на Mercedes-Benz у нас.



Миналата година най-добрият ни щангист навлезе в бизнеса със спортни облекла. На официалния си сайт той предлага колекция, която е свързана с негова марка и световния му рекорд от 404 килограма. Преди това Карлос отвори и магазин за хранителни добавки в Червен бряг, като те се предлагат и онлайн.