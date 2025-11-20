Viber пуска нова услуга

Какво ще представлява тя

Viber обяви старта на новата си функция „Обобщение на линкове с изкуствен интелект“, утвърждавайки се като първата платформа за разговори, която предлага подобен инструмент за по-ефективна комуникация. Уникалната функционалност, обобщава съдържанието на всяка публична връзка, споделена в чат, така че потребителите могат незабавно да разберат ключовите моменти от статии или уеб страници, без да напускат разговора.

С “Обобщение на линкове с изкуствен интелект” потребителите вече получават кратки прегледи на споделеното съдържание направо във Viber, независимо дали става въпрос за дълга статия, публикация в блог или доклад. Функцията включва и автоматичен превод, което означава, че ако езикът на приложението на потребителя е настроен на български, а той получи връзка на английски, полученото резюме ще бъде на български.

Новата функция е достъпна безплатно във Viber за всички потребители във всеки тип чат - индивидуален, групов, както и в общности и канали. Технологията за обобщаване с изкуствен интелект обработва самата уеб връзка и никога не осъществява достъп до личните съобщения на потребителите. Всички лични чатове остават защитени по подразбиране с криптиране от край до край. Генерираното резюме е видимо само за потребителя, който го е заявил, и не се показва на други участници в чата.

“Обобщение на линкове с изкуствен интелект” е най-новата стъпка в по-широката стратегия на Viber за въвеждане на все повече изкуствен интелект в приложението. През 2024 г. компанията представи “Обобщение на чатове с изкуствен интелект” - базирано на изкуствен интелект резюме на последните непрочетени съобщения, което помага на потребителите да наваксат дълги разговори. Предстоят още функции, базирани на изкуствен интелект, част от мисията на Viber да спестява време на потребителите, да подобрява ежедневната комуникация, да предоставя интелигентна помощ и да подобрява цялостното потребителско изживяване.

Функцията е част от инициативата Triple 20 на Rakuten Group за повишаване на ефективността на маркетинга, процесите и обслужването с 20% чрез изкуствен интелект.

