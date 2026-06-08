Въпросът за 3 трилиона евро: Могат ли пазарите да се справят със SpaceX, OpenAI и Anthropic едновременно?

Три от най-ценните компании, създавани някога, ще станат публични

В рамките на няколко месеца трите най-големи и най-ценни компании - SpaceX, OpenAI и Anthropic, ще станат публични. Комбинираната им стойност може да достигне до 4 трилиона долара или 344 трилиона евро, пише Euronews. Уолстрийт е развълнуван, но и нервен. В историята на финансовите пазари никога не е имало нещо подобно.

SpaceX е първа и прави големи успехи

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Първата от трите, която ще тества публичните пазари, ще бъде SpaceX, ракетната и сателитна компания на Илон Мъск, която се стреми да дебютира на Nasdaq под тикера "SPCX" този петък.

През февруари компанията придоби xAI, друга фирма на Мъск, в сделка, изцяло с акции, която оцени SpaceX на 1 трилион долара (842 милиарда евро), а xAI на 250 милиарда долара (210 милиарда евро), създавайки субект с отчетена оценка от 1,25 трилиона долара (1,05 трилиона евро) по това време и добавяйки експозиция към AI към портфолиото на SpaceX.

Според документ, подаден до Комисията по ценни книжа и борси (SEC) миналата сряда, компанията е определила фиксирана цена от 135 долара на акция, целяща увеличение от 75 милиарда долара (64,5 милиарда евро) при оценка от приблизително 1,75 трилиона долара (1,5 трилиона евро).

OpenAI и Anthropic се подреждат отзад

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В очакване на успех са Anthropic и OpenAI, двамата доминиращи играчи в надпреварата за изграждане на модели на изкуствен интелект от следващо поколение.

Anthropic, компанията, която стои зад семейството системи с изкуствен интелект Claude, подаде поверителна информация до SEC миналия понеделник, само дни след като приключи кръга на финансиране от серия H на стойност 65 милиарда долара (56 милиарда евро) при оценка след инвестиране от 965 милиарда долара (831 милиарда евро), според компанията.

Кръгът на акциите за първи път издигна частната оценка на Anthropic над тази на OpenAI.

Според информация на фирмата, банкерите очакват оценката на Anthropic при публичното им представяне да бъде близо 1 трилион долара (861 милиарда евро), подкрепена отчасти от темпа на ръст на приходите от около 47 милиарда долара (40,4 милиарда евро) към май, което е рязко увеличение спрямо приблизително 10 милиарда долара (8,6 милиарда евро) през предходната година.