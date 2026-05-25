5 неща, които трябва да знаете за потенциално рекордното IPO на OpenAI

Мъск срещу Алтман: Кой ще спечели титаничната надпревара за рекорс на борсата?

Производителят на ChatGPT OpenAI, се подготвя за едно от най-очакваните първични публични предлагания в историята на технологичния сектор. Според информация, цитирана от Wall Street Journal, компанията може да подаде документи за IPO в рамките на дни, което поставя началото на процес, който може да промени глобалните финансови пазари, пише Euronews.

Главният изпълнителен директор Сам Алтман цели публичен дебют около септември 2026 г., което е драматична трансформация за компания, започнала през 2015 г. като изследователска лаборатория с нестопанска цел.

1. Възможно е това да бъде най-голямото IPO в историята

OpenAI обмисля набиране на около 60 милиарда долара при листване, което е сума, която би надминала всички досегашни рекорди. За сравнение, предишният най-голям дебют бе този на Saudi Aramco през 2019 г., който набра около 25,6 милиарда долара.

Има обаче конкуренция: космическата компания SpaceX също подготвя мащабно капиталово набиране и може да достигне дори по-високи оценки, което поставя двете компании в своеобразна „надпревара за най-голямо IPO“. Според данни, цитирани в доклади, банките Goldman Sachs и Morgan Stanley са ангажирани в подготовката на проспекта.

2. Оценка от 1 трилион долара би я поставила сред най-големите компании в света

Ако листването оцени OpenAI на над 1 трилион долара, това би я направило една от най-големите публични компании глобално, непосредствено след гиганти като Berkshire Hathaway. В същото време фармацевтичният гигант Eli Lilly and Company остава сред най-близките по мащаб сравними компании, но с по-ниски приходи и печалби.

Най-големият играч на пазара на капитализация остава NVIDIA, която доминира AI бума на публичните пазари и вече е оценявана на трилиони долари.

3. Инвеститорите искат директен достъп до „чист AI“

Една от основните причини за огромния интерес към IPO-то е липсата на компании, които да предлагат чиста експозиция към изкуствения интелект. В момента инвеститорите разчитат индиректно на AI чрез чип производители, облачни услуги и големи технологични корпорации.

Листването на OpenAI би променило това, като създаде първата мащабна публична компания, чиято основна дейност е разработката на генеративен изкуствен интелект.

4. Конкуренцията в AI индустрията се ускорява

OpenAI вече не е сама в надпреварата. Anthropic, създателят на чатбота Claude, расте бързо и дори е изпреварил OpenAI по някои показатели за приходи. Компанията също се споменава като потенциален кандидат за собствено IPO и е в процес на големи преговори за ново финансиране при оценка от стотици милиарди долари.

Според анализи на Deutsche Bank Research, конкуренцията между AI компаниите може да доведе до „надпревара“ за привличане на инвеститорски капитал в сектора.

5. Големият въпрос: може ли бизнес моделът да издържи?

Въпреки огромния интерес, финансовият модел на OpenAI остава под въпрос. Компанията генерира значителни приходи от AI услуги и продукти като ChatGPT, но според анализи все още не е достигнала устойчива печалба. Доклади, цитирани от Deutsche Bank Research, посочват възможни милиарди долари загуби в краткосрочен план, преди потенциална рентабилност в края на десетилетието.

Това поставя ключов въпрос пред инвеститорите: как се оценява компания с революционна технология, но с несигурна дългосрочна печалба.

IPO-то на OpenAI може да се превърне в най-голямото в историята на капиталовите пазари или поне в началото на нова ера за AI индустрията. Но между рекордните оценки, силната конкуренция и все още недоказания бизнес модел, Уолстрийт очевидно ще трябва да отговори на труден въпрос: колко струва бъдещето на изкуствения интелект?