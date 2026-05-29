ChatGPT диша прахта на Claude: Anthropic стана най-скъпата AI компания в света

Anthropic е набрала 65 млрд. долара в нов кръг на финансиране, при което пазарната оценка става 965 млрд. долара. С тази стойност компанията майка на Claude застава на прага на един трилион долара в очакване на планирано първично публично предлагане (IPO), пише БГНЕС.

Този рекорден мегарунд на Anthropic превръща годината в арена на най-големия сблъсък на технологични титани в историята на Уолстрийт. С оценка от 965 млрд. долара, създателят на Claude не просто задмина OpenAI (оценявана на 852 млрд. долара), но се позиционира за историческо първично публично предлагане (IPO) на борсата.

Надпреварата за трилионния клуб обаче става още по-сложна заради неочакваното преплитане на конкурентите

Компанията наложи своето присъствие, като се фокусира върху предоставянето на генеративен изкуствен интелект на корпоративни клиенти – за разлика от ориентирането към широката публика, пътя, избран първоначално от главния конкурент OpenAI, производителя на ChatGPT.

„Това финансиране ще ни помогне да отговорим на историческото търсене, което изпитваме, да сме в авангарда на изследванията и да внесем Claude в повече работни среди“, заяви Кришна Рао, главен финансов директор на Anthropic.

Оценката на Anthropic я поставя пред OpenAI, чиято стойност беше определена на 852 млрд. долара през март, като компанията се стреми да излезе на борсата още тази година. SpaceX на Илон Мъск, който погълна неговата компания за изкуствен интелект xAI през февруари, може да стартира търговия с акции още на 12 юни с прицел към оценка от около 1,75 трлн. долара, което би се превърнало в най-голямото IPO в историята.

Кръгът на Anthropic бе воден от водещи рискови инвеститори от Силициевата долина – Altimeter Capital, Dragoneer, Greenoaks и Sequoia Capital. Той включва и 15 млрд. долара в предварително ангажирани инвестиции от гиганти в облачните услуги, включително 5 млрд. долара от Amazon. Производителите на полупроводници Micron, Samsung и SK hynix участваха като стратегически инфраструктурни партньори.

Компанията заяви, че Claude вече е първият водещ модел за изкуствен интелект, достъпен на трите най-големи облачни платформи в света – Amazon Web Services, Google Cloud и Microsoft Azure. Финансирането идва в момент, когато Anthropic води съдебен спор с Пентагона – компанията е завела дело срещу Министерството на отбраната на САЩ, след като то я е обявило за риск за веригата на доставки. Anthropic нарече тази стъпка противоконституционно ответно действие заради отказа ѝ да предостави на армията неограничен достъп до своите модели за изкуствен интелект.