Тази страна забранява „вечните химикали“ в дрехи, козметика и тигани още от 2028 г.

Кои продукти ще засегнат новите правила?

Швеция ще забрани използването на т.нар. „вечни химикали“ (PFAS) в редица продукти за ежедневна употреба от 1 януари 2028 г., изпреварвайки общоевропейското законодателство по темата, предаде Франс прес, цитирано от БТА.

Новите правила ще засегнат дрехи, обувки, препарати за импрегниране на текстил и обувки, кухненски съдове, козметични продукти и вакси за ски. Според шведското правителство тези вещества не трябва да присъстват в ежедневни стоки, когато вече съществуват безопасни алтернативи.

„Вечните химикали (PFAS) нямат място в дрехи, козметика, кухненски съдове и други продукти за ежедневна употреба, когато съществуват ефективни алтернативи“, заяви министърът на околната среда и климата на Швеция Ромина Пурмохтари.

Тя подчерта, че страната няма да чака европейските правила, докато тези химикали продължават да се натрупват в домовете, природата и човешкия организъм.

Какво представляват PFAS?

PFAS (пер- и полифлуороалкилови вещества) са голяма група синтетични химикали, използвани заради незалепващите, водоотблъскващите и топлоустойчивите си свойства. Те се срещат в множество продукти от ежедневието – от незалепващи съдове и водоустойчиви дрехи до козметика и опаковки за храни.

Тези вещества се разграждат изключително бавно в околната среда, което им носи прозвището „вечни химикали“. Именно заради тази устойчивост учените и регулаторите предупреждават, че те могат да се натрупват в природата и в човешкия организъм.

ЕС също подготвя ограничения

Очаква се Европейската комисия да представи през 2027 г. предложение за широко ограничаване на PFAS в потребителските продукти. То вероятно ще обхване същите категории стоки като шведската забрана, като са предвидени изключения за стратегически сектори, включително медицината.

Преди да внесе окончателното предложение, Брюксел очаква второ становище на Европейската агенция по химикали (ECHA) относно социално-икономическите последици от ограниченията. Докладът трябва да бъде публикуван до края на годината. В първото си научно становище, представено през март, агенцията препоръча широко ограничаване на употребата на тези вещества.

След влизането в сила на общите европейски правила Швеция ще отмени националната си забрана и ще прилага законодателството на ЕС.

Франция вече направи първата крачка

Швеция не е първата европейска държава с подобни мерки. От началото на тази година Франция вече забрани използването на някои PFAS в дрехи, обувки, козметика и вакси за ски, като за част от продуктите са предвидени изключения.