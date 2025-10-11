1 USD
Технологии В Китай има повече роботи, отколкото във всички останали държави, взети заедно

В Китай има повече роботи, отколкото във всички останали държави, взети заедно

bTV Бизнес екип

През 2021 г. в страната е въведен план за разширено използване на роботи

През изминалата година Китай е добавил приблизително 300 000 нови роботи във фабриките си, с което надминава всички останали държави взети заедно, сочи доклад на Международната федерация по роботика. С тази стъпка страната затвърждава лидерството си в глобалното производство и увеличава общия брой индустриални роботи в страната до над 2 милиона. За сравнение, в САЩ са инсталирани едва 34 000 роботи, предава Interesting Еngineering. 

Снимка: Getty Images/iStock

Още през 2015 г. Китай стартира инициативата Произведено в Китай 2025“, целяща да намали зависимостта от вносни технологии и да постави страната в центъра на световната роботизирана индустрия. Благодарение на политическа воля, държавно финансиране и стратегически инвестиции, китайски фирми постигнаха сериозен напредък в области като изкуствен интелект, полупроводници и роботика. 

Китайските производствени предприятия получават достъп до почти неограничено финансиране под формата на нисколихвени заеми от държавни банки, субсидии и помощ при придобиването на чуждестранни фирми. През 2021 г. беше въведен и конкретен план за разширено използване на роботи в рамките на десетгодишната индустриална стратегия. Според доклада, от 2017 г. насам, Китай е инсталирал над 150 000 робота годишно, като резултат от устойчивите си усилия в областта на автоматизацията.

Снимка: Getty Images / iStock

Днес китайските фабрики произвеждат около една трета от всички стоки в света повече от производствата на САЩ, Германия, Япония, Южна Корея и Великобритания взети заедно. За разлика от Китай, в тези водещи индустриални държави се наблюдава спад в броя на новоинсталираните роботи спрямо предходната година. Докато до 2024 г. страната основно използваше вносни роботи, през миналата година три пети от новите инсталации са били произведени в самия Китай. В момента, Китай разполага с пет пъти повече индустриални роботи от Съединените щати.

Въпреки че в статистиката не се включват хуманоидни роботи, правителствената подкрепа и в тази област е очевидна. Производството им расте, като се създава цяла екосистема за разработка на специализирани компоненти, включително моторизирани стави. 

Допълнително предимство за Китай е наличието на голям брой квалифицирани инженери, електротехници и програмисти, способни да внедряват и поддържат роботи. Макар че има известен недостиг на монтажни специалисти, което е довело до повишаване на заплатите до около 60 000 долара годишно, страната компенсира чрез силен ИТ сектор и иновативни разработки в сферата на изкуствения интелект, насочен към оптимизация и наблюдение на производствените процеси.

