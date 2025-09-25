Кой телефон е с най-издръжлива батерия?

Някои модели издържат над 20 часа без нужда от зареждане

Много потребители смятят, че търсенето на телефон с отлична издръжливост на батерията означава задължително да се направят компромиси с други характеристики. Това обаче не е непременно вярно. В днешно време на пазара съществуват смартфони, които предлагат дълъг живот на батерията, съчетавайки го с мощни камери, ярки дисплеи и дори иновативни AI възможности.

Според резултатите от тестовете на Tom’s Guide за последните 18 месеца, има няколко модела телефони, които се отличават с издръжливост. Измерванията се базират на време, през което устройствата са сърфирали в интернет до пълно изтощаване.

Asus ROG Phone 9 Pro

Asus за пореден път поставя високо летвата, когато става дума за издръжливост на батерията със своя ROG Phone 9 Pro. Този модел постига време от 20 часа и 34 минути при стандартни условия на тест, използвайки адаптивна честота на опресняване. Дори при фиксиране на честотата на 165Hz, телефонът пак издържа над 15 часа — време, което остава сред най-добрите на пазара. Зареждането е бърза с с 65W зарядно и батерията достига 74% след едва 30 минути.

OnePlus 13

Флагманът OnePlus 13, един от първите топ модели за 2025 година, успява да се доближи до 20-часовата граница при тестване на батерията. Това се дължи основно на голямата 6000 mAh батерия и използването на същия ефикасен Snapdragon 8 Elite чип, както при ROG Phone 9 Pro. В тестовете телефонът достига 92% заряд само за 30 минути. Безжичното зареждане също е бързо, с поддръжка до 50W, което прави този модел един от най-добрите избори за бърз живот на батерията.

OnePlus 13R

OnePlus 13R също показва отлична издръжливост – 18 часа и 49 минути. Това се постига благодарение на същата 6000 mAh батерия като при OnePlus 13. Зареждането остава бързо – 80W кабелно, като няма безжично зареждане. При тестовете, използвайки 55W зарядно, устройството достига 60% заряд за половин час.

Moto G (2025)

Новото поколение Moto G (2025) се предлага на изключително достъпна цена, но успява да издържи 18 часа и 32 минути, което е почти 4 часа повече от модела от 2024 г. Това време е постигнато при стандартна адаптивна честота на опресняване между 60Hz и 120Hz. При фиксиране на 60Hz, времето се увеличава леко. Телефонът също поддържа 30W кабелно зареждане и достига над 50% заряд за 30 минути.

iPhone 17 Pro Max

Макар да не преминава границата от 18 часа, iPhone 17 Pro Max се представя като най-издръжливият iPhone досега. Въпреки че Apple традиционно не споделя капацитета на батериите си, очевидно новият дизайн на Pro серията е освободил повече място за по-голяма батерия. Новият чип A19 Pro е по-икономичен, а подобрената охладителна система допринася за стабилността на устройството. Освен това, iPhone 17 Pro Max вече предлага по-бързо зареждане – 50% за 20 минути с 40W зарядно, а теста показа 64% след 30 минути.

Ако дългият живот на батерията е основен приоритет за вас, изборът днес е по-богат от всякога. Водещи производители като Asus, OnePlus, Motorola и Apple предлагат устройства, които издържат цял ден и се зареждат бързо.

