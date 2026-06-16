Уменията, които работодателите най-много търсят в AI сферата, ще ви изненадат

Заплатите в професионализираните позиции се увеличават с 42% по-бързо

Тъй като изкуственият интелект поема все повече рутинни задачи, работодателите започват да отдават по-голямо значение на преценката, креативността и лидерските умения, показва нов доклад на PwC. Според публикувания в понеделник Глобален барометър на работните места в областта на изкуствения интелект за 2026 г. именно тези уникално човешки способности стават все по-ценни, тъй като AI променя из основи пазара на труда.

Констатациите се появяват на фона на засилващ се дебат за това как изкуственият интелект ще трансформира работните места и уменията, които работодателите ще търсят. Джо Аткинсън, глобален главен директор по изкуствен интелект в PwC, заявява: „В световната икономика започваме да виждаме появата на ново разделение между различни модели за таланти и създаване на стойност.“, предава Еuronews.

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Докладът, базиран на анализ на над един милиард обяви за работа на шест континента, предполага, че AI оформя пазара на труда в две скорости. Едната група включва позиции, при които изкуственият интелект изпълнява рутинни задачи, но работата остава силно зависима от човешка преценка и експертиза – така наречените „професионализирани“ роли като рентгенолози и специалисти по подбор на персонал. Втората група, определяна като „демократизирани“ позиции, включва роли, при които AI помага на по-неопитни служители да изпълняват задачи, например ИТ мениджъри на услуги и медицински секретари.

Според PwC професионализираните позиции растат с два пъти по-бърз темп спрямо демократизираните, а заплатите в тях се увеличават с 42% по-бързо. Данните като цяло съвпадат с други международни изследвания, включително Доклада за бъдещето на работните места на Световния икономически форум за 2025 г., според който 39% от основните умения ще се променят до 2030 г., като сред най-бързо растящите са аналитично мислене, лидерство, устойчивост и креативност.

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PwC твърди още, че компаниите, които използват най-ефективно изкуствения интелект, постигат едновременно растеж на производителността и наемането на персонал, което показва, че технологията създава стойност отвъд автоматизацията. Аткинсън допълва: „Фирмите с най-висока възвръщаемост от AI го използват, за да надграждат човешкия опит, да ускоряват иновациите и да създават нови източници на стойност“, като тези компании отчитат по-висока продуктивност и растеж.

Според анализа на PwC най-горните 20% компании, най-силно изложени на AI, са постигнали среден ръст на трудовата производителност от 163% спрямо 2018 г., което е почти пет пъти повече от средното ниво при фирмите с AI експозиция. Освен това се оспорва и опасението, че изкуственият интелект ще доведе до по-малко наемане или масови съкращения – компаниите с най-висока експозиция към AI са увеличили персонала си с 52% спрямо 36% при по-слабо засегнатите, а ръстът на заплатите е съответно 24% срещу 17%.

В същото време търсенето на AI умения продължава да расте. Работните позиции, изискващи знания в сферата на изкуствения интелект, са се увеличили с 69% от 2019 г. насам – почти осем пъти по-бързо от общия ръст на пазара на труда от 9%. Средната премия в заплащането за AI умения достига 62%, като варира значително по сектори – до 118% в потребителските пазари и около 16% в държавния сектор. Позициите, свързани с AI като машинно обучение и prompt engineering, почти са се удвоили от 2024 г., като най-голям дял от растежа идва от технологиите, медиите и телекомуникациите (11%), следвани от професионалните услуги (6%), докато здравеопазването остава под 1%.

Докладът обръща внимание и на началните позиции, където работните места, най-изложени на AI, вече седем пъти по-често изискват умения, характерни за по-висши роли като лидерство, креативност и комуникация. Търсенето на такива стартови позиции е нараснало с 35% от 2019 г., докато останалите начални позиции са намалели с 10%. Това поставя въпроси как младите служители ще трупат опит, като някои експерти предупреждават, че работодателите може все по-често да очакват по-високо ниво умения още в началото на кариерата, тъй като AI поема рутинните задачи.