Какво да направите, ако си загубите паспорта или личната карта в друга държава?

Загубата или кражбата на лични документи в чужбина е едно от най-стресиращите преживявания по време на пътуване. Без валиден паспорт или лична карта, придвижването и дори престоят в съответната държава могат да се окажат сериозно затруднени. Въпреки това има ясен протокол, който българските граждани трябва да следват в подобна ситуация, за да ограничат негативните последици. Ето какви са стъпките, които трябва да предприемете, както и санкциите, които може да последват при неспазване на изискванията.

Снимка: iStock

Какво да направите, ако сте в България?

Първото и най-важно действие, когато изгубите или ви бъде откраднат паспортът или личната карта, е да уведомите съответните органи в срок до три дни. Това може да стане както в структурно звено на МВР в България, така и в най-близкото българско посолство или консулство в чужбина. Същото важи и при повреда или унищожаване на документа. Декларирането е задължително и неспазването на този тридневен срок се наказва с глоба в размер от 30 до 200 лв. Освен това, ако не подадете заявление за издаване на нов документ в срок до 30 дни след инцидента, ви грози допълнителна санкция между 20 и 150 лв, посочват от МВР.

Как да действате, ако изгубите документите си в друга държава?

В случай че се намирате в чужда държава и сте останали без лични документи, консулските служби на България могат да ви издадат временен паспорт. Това е официален документ, който ви позволява да се придвижвате, най-често с цел завръщане в България. За издаването му се заплаща съответна такса, а информация за необходимите документи и процедурата можете да откриете в секцията „Консулски услуги” на сайта на МВнР, под заглавието „Издаване на временен паспорт”.

Ако се намирате в държава, където няма българско дипломатическо представителство, не сте без изход. В такъв случай можете да потърсите помощ от посолство или консулство на друга държава-членка на Европейския съюз. Те имат право да издадат т.нар. Emergency Travel Document — временен документ за пътуване, който също ви дава възможност да се придвижите до България или друга страна, където ще можете да получите нови документи. Процедурата и условията за получаването му също са описани в секцията „Консулски услуги” на сайта на българското външно министерство, под заглавието „Европейски временен паспорт”.

Въпреки че подобни ситуации могат да създадат паника, важно е да действате бързо, организирано и в съответствие със законовите изисквания. Своевременното уведомяване на властите и подаването на заявление за нов документ ще ви спести не само административни усложнения, но и финансови санкции.

