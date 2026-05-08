Трябва ли да се сервира алкохол на летището преди сутрешните полети?

Правилата за нетрезво състояние по време на полет се определят от авиационните власти на всяка държава

Летищата сякаш съществуват извън обичайното време и пространство. Докато някои пътници тръгват с ранен сутрешен полет, други, с прекачвания, може да обмислят какво да хапнат за вечеря. Това е причината в баровете на летищата да се сервира както закуска, така и вечеря – включително и бира – през целия ден. Шефът на Ryanair Майкъл О’Лиъри постави под въпрос смисъла хората да пият алкохол в ранни часове, предава Еuronews.

Това е толкова нормално, че никой не се изненадва, когато хора пият просеко в 7 сутринта. Въпреки това О’Лиъри настоява за забрана на ранното пиене. Той посочва, че поне един полет на ден на Ryanair се отклонява заради недисциплинирано поведение, причинено най-вече от пътници, които са изпили твърде много преди качване на борда.

„Не мога да разбера защо някой сервира бира в пет или шест сутринта. Кой има нужда да пие по това време?“ – казва О’Лиъри пред The Times. Според него проблемите възникват и защото някои пътници първо пият, без да са хапнали нищо. Той предлага ограничение до две напитки, като поръчката да се показва с бордна карта.

Ryanair има политика на нулева толерантност към нарушители и редовно съобщава за наказания на пътници. Наскоро двама пътници, причинили отклоняване на полет от Лондон Станстед до Ибиса, получиха условни присъди до 10 месеца и общо глоба над 10 000 евро.

Не всички подкрепят предложението на О’Лиъри. Сър Тим Мартин посочва, че ограничението би било трудно за прилагане, освен ако пътниците не бъдат тествани за алкохол. Wetherspoon отбелязва, че голяма част от напитките на летищата се поръчват заедно с храна и добавя, че техните барове вече имат строги правила за контрол на консумацията.

Правилата за нетрезво състояние по време на полет се определят от авиационните власти на всяка държава. Например, във Великобритания никой не трябва да се качва на самолет пиян, но не е уточнено точно какво означава това. Lufthansa може да откаже качване на борда, ако поведението или състоянието на пътника представлява опасност за себе си или другите. През 2019 г. Европейската агенция за авиационна безопасност стартира кампанията #NotOnMyFlight срещу лошото поведение, включително интоксикация и агресия на борда.