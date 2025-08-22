Искате кариера в Disney? Ето как да влезете в програмата им за стаж

Вижте какво е заплащането

Програмата Disney College Program (DCP) приема кандидатури за класа си от 2026 г., а четирима бивши участници разкриха пред Business Insider кои са тайните за успешен прием и кариера в парковете на компанията.

Какво представлява DCP?

Снимка: Getty Images

Disney College Program поставя студенти или наскоро завършили (до две години след дипломиране) в различни позиции в Walt Disney World за период от четири до осем месеца. След това някои удължават престоя си до една година или остават на постоянна или почасова работа като „cast members“ – служителите на Disney, съобщава Business Insider.

Какви са изискванията за кандидатстване?

Кандидатите трябва да имат право на работа в САЩ. Необходимо е съответствие с визията „Disney Look“ – стандарти за външен вид и облекло. Подаването е изцяло онлайн: студентите отбелязват интереса си ("нисък" или "висок") към позиции като почистване, хотелиерство или хранене, а след това – към атракции, анимация или други роли. Наистина ли спират канала на Disney? Къде спира дейността на канала?

С какво да впечатлите по време на интервюто?

Интервюто е телефонно и фокусирано върху личността и поведението в различни ситуации.

„Търсят хора с вътрешна мотивация и готовност да обслужват гостите“, казва участник от випуск 2023 г. Динамична и позитивна нагласа е задължителна, защото, по думите на стажант от 2024 г., „интервюиращият може да усети усмивката ви дори по телефона“.

Кандидатите трябва да са готови да разкажат кой е любимият им герой или атракция и дори да обяснят как ще се справят с лятната жега във Флорида.

Как да се откроите след приема?

Снимка: Pexels

Надеждността е решаваща: спазвайте графика, идвайте навреме и показвайте желание да останете. Бившите участници подчертават, че дисциплинарните мерки за закъснения могат да провалят шанса за дългосрочна кариера.

Заплащането на стажантите ще бъде 18 долара на час през 2026 г., спрямо 17 и 16 долара в предишни години. Заплатите се изплащат седмично.

Повечето участници живеят във Flamingo Crossings Village, общежитие с басейни, 24-часов фитнес, баскетболни и волейболни площадки и барбекю зони. Наемът варира от 227 до 275 долара седмично (около 1 000–1 200 долара месечно), което е значителна част от дохода.

Защо си струва усилията?

Снимка: Getty Images/iStock

Въпреки интензивните смени и високите разходи, интервюираните са единодушни: най-голямото удовлетворение идва от това да носят радост на семейства, спестявали години за посещение на парка. „Когато подариш значка на момче за рождения му ден, за него тя е единствена по рода си“, казва един от тях.

„Програмата ми даде всичко необходимо, за да променя живота си“, заключава служител, започнал през 2021 г.

За студентите, които търсят комбинация от професионален опит и магическа атмосфера, Disney College Program може да бъде първата крачка към кариера под прожекторите на утвърдена международна марка.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN