Петролът продължава да поскъпва и днес

Цените на петрола се повишиха с над 1% по време на азиатската търговия в петък, след като американският президент Donald Trump заяви, че Китай е дал съгласие да купува петрол от САЩ, съобщава CNBC, цитира БНР. Коментарът на Тръмп дойде след срещата му с китайския президент Xi Jinping в сградата на китайския парламент в Пекин.

Фючърсите на петрола сорт Брент с доставка през юли нараснаха с 1,49% до 107,30 долара за барел. В същото време американският лек суров петрол с доставка през юни поскъпна с 1,55% и достигна 102,74 долара за барел. В предварително записано интервю за Fox News след разговора си със Си, Тръмп заяви, че Китай е изразил желание да купува американски петрол. По думите му САЩ ще започнат да изпращат китайски кораби към Тексас, Луизиана и Аляска.

До момента китайските власти не са потвърдили официално информацията за договорени покупки на петрол от Съединените щати. Двамата лидери са постигнали и съгласие, че Ормузкият проток трябва да остане отворен за международното корабоплаване. Според представител на Белия дом президентът Си е заявил ясно несъгласието на Китай с милитаризацията на протока и с всякакви опити за налагане на такси за преминаване.

Междувременно министърът на финансите на САЩ Scott Bessent коментира в интервю за CNBC, че Китай ще действа зад кулисите, за да съдейства за поддържането на Ормузкия проток отворен. По думите му това е в интерес на самия Китай.