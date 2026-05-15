БГ Бизнес Кои продукти са поскъпнали най-много за първото тримесечие на 2026 г.?

bTV Бизнес екип

При зърнените култури е отчетен спад от 9,0%

Индексът на цените на производител в селското стопанство през първото тримесечие на 2026 г. намалява с 2,7% спрямо същия период на 2025 г. Основната причина е спадът при цените на продукцията от растениевъдството с 6,5%, докато в животновъдството е отчетено увеличение от 3,0%. На годишна база цените на селскостопанската продукция все пак бележат ръст от 0,4%, като повишението е 0,3% в растениевъдството и 0,5% в животновъдството, предава БГНЕС. 

Най-сериозно увеличение спрямо първото тримесечие на 2025 г. е отчетено при плодовете – с 56,6%. Това се дължи основно на по-високите цени на орехите с черупки, които нарастват със 77,8%, на крушите – с 48,2%, и на ябълките – с 36,0%. При пресните зеленчуци също има значителен ръст от 19,3%, като най-силно поскъпват оранжерийните краставици – с 26,8%, и оранжерийните домати – с 15,7%.

В същото време при зърнените култури е отчетен спад от 9,0%, породен основно от понижението в цените на пшеницата и царевицата за зърно – съответно с 13,8% и 1,8%. Намаление от 5,8% има и при техническите култури, вследствие на по-ниската цена на слънчогледа, която спада със 7,4%. Тенденцията при плодовете, зеленчуците и зърнените култури се запазва и на годишна база. Цените на плодовете и зеленчуците се увеличават съответно с 46,8% и 44,9%, докато при зърнените култури има спад от 2,0%.

При техническите култури на годишна база е регистрирано увеличение от 2,1%, което се дължи на поскъпването на маслодайния слънчоглед с 4,8%. В животновъдството цените на живите животни намаляват с 0,7% спрямо същото тримесечие на 2025 г., главно заради по-ниските цени на свинете – с 6,5%, и на птиците – с 5,5%. В същото време цените на продуктите от животновъдството се повишават с 6,5%, като най-силен ръст има при кокошите яйца – с 22,7%. При кравето мляко се отчита спад от 1,5%.

На годишна база през първото тримесечие на 2026 г. цените на живите животни намаляват с 3,5%, основно заради поевтиняването на свинете с 11,9% и на бройлерите с 3,1%. Продуктите от животновъдството обаче поскъпват с 4,2%, като най-голямо увеличение отново е отчетено при яйцата – с 16,0%. Цената на кравето мляко намалява с 1,4%.

Индексът на цените на продуктите и услугите за текущо потребление в селското стопанство през първото тримесечие на 2026 г. е с 1,0% по-висок спрямо същия период на предходната година, а на годишна база увеличението достига 2,0%. Повишение се наблюдава при цените на ветеринарномедицинските продукти – с 3,1%, минералните торове – с 2,9%, и фуражите – с 1,6%. В същото време поевтиняват посевният и посадъчният материал – с 4,1%, електроенергията и горивата – с 3,2%, както и продуктите за растителна защита – с 0,1%. На годишна база най-силен ръст има при минералните торове – с 4,4%, следвани от ветеринарномедицинските продукти – с 3,2%, електроенергията и горивата – с 1,7%, и фуражите – с 0,6%.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

