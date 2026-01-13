Тази компания стана четвъртата с капитализация над 4 трилиона долара

Компанията се нарежда редом до Nvidia, Microsoft и Apple

Компанията майка на Google – Alphabet, стана четвъртият член на елитния „клуб“ на компаниите с пазарна капитализация над 4 трилиона долара, след като акциите ѝ поскъпнаха с около 1% по време на днешната търговия, цитира БНР. Ръстът в цената на книжата дойде след новината, че Apple е избрала модела Gemini на Google за основа на своите разработки в областта на изкуствения интелект, както и за следващото поколение на гласовия асистент Siri.

С това Alphabet се нарежда редом до Nvidia, Microsoft и Apple като една от малкото компании в света, успели да преминат границата от 4 трилиона долара пазарна капитализация. Nvidia и Microsoft достигнаха това ниво за първи път през юли, докато Apple прескочи прага за първи път през октомври. Впоследствие обаче и Apple, и Microsoft отново се върнаха значително под границата от 4 трилиона долара.

Присъединяването на Alphabet към този елитен кръг идва след силното представяне на компанията през 2025 г., когато тя се утвърди като една от най-успешните на Уолстрийт. През 2025 г. акциите на Alphabet поскъпнаха с 65%, което е най-големият им годишен ръст от 2009 г., когато цената на книжата се удвои в периода след световната финансова криза.

Акциите на Alphabet са се повишили с почти 14 процента през декември, което я прави най-добре представящия се компонент на „Магичната седморка“ с ръст от 46 процента от началото на годината.

Компанията се търгува и на по-ниска оценка — около 25 пъти прогнозната печалба за следващите 12 месеца в сравнение с 29 пъти при Microsoft и почти 30 пъти при Nvidia, сочат данни на LSEG. Alphabet се вписва по-добре в темата за инвестиране във стойност, отколкото някои от останалите лидери в областта на изкуствения интелект“, заяви Сосник.

Няколко анализатори отбелязват, че компанията има водеща позиция в изкуствения интелект благодарение на значителните инвестиции в инфраструктура, ранното внедряване на търсачки с изкуствен интелект и мащабния рекламен бизнес, който финансира разходите за центрове за данни.

