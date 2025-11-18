Акциите на компанията майка на Google удариха нов рекорд

Това стана след голяма инвестиция в нея от компанията на Уорън Бъфет

Акциите на Alphabet, компанията майка на Google поксъпнаха с близо 6 процента по време на вчерашната борсова сесия в Ню Йорк до ново рекордно ниво, след като новата инвестиция на Berkshire Hathaway подкрепи усилията на технологичния гигант в областта на изкуствения интелект на фона на засилени опасения от възможен балон на пазара, предаде Reuters. В крайна сметка компанията завърши сесията с по-малък ръст в цената си - с 3,11 на сто до 285,60 долара за брой.

Покупката на 17,85 милиона акции на Alphabet на стойност около 4,93 милиарда долара, разкрита в петък, е една от последните големи инвестиции на конгломерата под ръководството на Уорън Бъфет и бележи рядко навлизане в технологичната индустрия от страна на Berkshire Hathaway, която традиционно избягва подобни компании. Бъфет отдавна сравнява Apple, най-големия залог на групата, с дружество за потребителски продукти.

„Покупката на дял в технологична компания може да представлява различен тип мислене в „Бъркшър“, макар че не е пълен отказ от модела за инвестиране в стойност“, коментира Стив Сосник, главен стратег в Interactive Brokers.

Инвестицията се случва в период, когато нагласите към технологичния сектор са по-предпазливи. Редица бизнес лидери и експерти предупредиха, че манията около изкуствения интелект, която тласка нагоре цените на технологичните акции, води до откъсване на пазарните оценки от фундаменталните показатели, а възвръщаемостта на стотиците милиарди долари, вложени в центрове за данни, остава несигурна.

Фондът Roundhill Magnificent 7 ETF, който следи най-големите технологични компании като Nvidia, Microsoft и Alphabet, остава почти без промяна от септември, след като през по-голямата част от годината изпреварваше индекса S&P 500.

Alphabet изпъква сред „Магичната седморка“

Акциите на Alphabet са се повишили с почти 14 процента през декември, което я прави най-добре представящия се компонент на „Магичната седморка“ с ръст от 46 процента от началото на годината.

Компанията се търгува и на по-ниска оценка — около 25 пъти прогнозната печалба за следващите 12 месеца в сравнение с 29 пъти при Microsoft и почти 30 пъти при Nvidia, сочат данни на LSEG.

Alphabet се вписва по-добре в темата за инвестиране във стойност, отколкото някои от останалите лидери в областта на изкуствения интелект“, заяви Сосник.

Няколко анализатори отбелязват, че компанията има водеща позиция в изкуствения интелект благодарение на значителните инвестиции в инфраструктура, ранното внедряване на търсачки с изкуствен интелект и мащабния рекламен бизнес, който финансира разходите за центрове за данни.

„Този ход потвърждава силните основи на Google и осигурява на „Бъркшър“ експозиция към водещ доставчик на изкуствен интелект чрез развитието на Google Cloud и Gemini“, посочва Ейнджъл Зино, анализатор в CFRA.

Инвеститорите се насочиха към акциите на Alphabet още миналия месец, след като отчетът на корпорацията показа, че инвестициите в изкуствения интелект превръщат Google Cloud - доскоро изоставащо звено - в ключов двигател на растежа.

Покупката на акции на компанията е своеобразен реванш за Бъфет и покойния му заместник Чарли Мънгър, които години наред изразяваха съжаление, че са пропуснали да инвестират в Google в ранните години.

Не е ясно дали инвестицията е осъществена лично от 95-годишния Бъфет, от портфолио мениджърите Тод Комбс и Тед Уешлър, или от бъдещия главен изпълнителен директор Грег Абел. Бъфет обаче традиционно взема решенията за най-големите позиции.

Селективни покупки на „Бъркшър“

Акциите на компании, в които „Бъркшър“ влиза, често поскъпват рязко заради възприеманото одобрение от страна на Бъфет.

Покупката, разкрита в петък, доведе и до силен ръст на интереса от дребни инвеститори, като според платформата Stocktwits Alphabet е сред трите най-популярни акции.

В същото време „Бъркшър“ остава нетен продавач през тримесечието, намалявайки позициите си в Apple и Bank of America, за да увеличи паричните си резерви до рекордните 381,7 милиарда долара.

Някои инвеститори тълкуват това натрупване като знак, че Бъфет смята оценките на пазара за прекомерно високи.

Портфейлът на компанията остава силно ориентиран към финансовите услуги, които представляват 36,6 процента от активите към септември, сочат данни на Morningstar.

