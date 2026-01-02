Тази компания надмина всички в технологичния сектор по възнаграждения

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
Ден 2 в евро: Основните разплащания в обектите към момента са в лева
През януари рестото ще се връща в евро
Целта е задържане на водещи специалисти в сферата на изкуствения интелект
OpenAI плаща на служителите си по-щедро от всяка друга голяма технологична стартъп компания, като средният размер на възнагражденията в акции достига около 1,5 млн. долара на човек. Сумата се равнява на близо половината от прогнозните приходи на компанията за 2025 г.
Данни от финансови доклади разгледани от инвеститори, показват, че OpenAI значително изпреварва конкурентите си. Плащанията в акции са над седем пъти по-високи от тези, които Google е изплащала преди IPO-то си през 2004 г., и около 34 пъти над средното ниво при други големи технологични компании преди излизането им на борсата.
Щедрата политика по възнагражденията е част от агресивната стратегия на OpenAI за задържане на водещи специалисти в сферата на изкуствения интелект на фона на засилващата се конкуренция, пише New York Post.
OpenAI защитава водещата си позиция в генеративния изкуствен интелект, макар че делът на плащанията в акции достига около 46% от прогнозните приходи за 2025 г. – най-високото ниво сред анализираните технологични стартъпи.
Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM
Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK
Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN
През януари рестото ще се връща в евро
Монетната програма за 2026 г. е публикувана на страницата на БНБ в интернет
Кой е собственикът на този търговски център?