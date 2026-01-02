BGN → EUR
= 0.511292 EUR
Евро калкулатор
1 USD
1.175 BGN
Петрол
61.14 $/барел
Bitcoin
$88,880.4
Последвайте ни
1 USD
1.175 BGN
Петрол
61.14 $/барел
Bitcoin
$88,880.4
Технологии Тази компания надмина всички в технологичния сектор по възнаграждения

Тази компания надмина всички в технологичния сектор по възнаграждения

Технологии

bTV Бизнес екип

Целта е задържане на водещи специалисти в сферата на изкуствения интелект

OpenAI плаща на служителите си по-щедро от всяка друга голяма технологична стартъп компания, като средният размер на възнагражденията в акции достига около 1,5 млн. долара на човек. Сумата се равнява на близо половината от прогнозните приходи на компанията за 2025 г.

Данни от финансови доклади разгледани от инвеститори, показват, че OpenAI значително изпреварва конкурентите си. Плащанията в акции са над седем пъти по-високи от тези, които Google е изплащала преди IPO-то си през 2004 г., и около 34 пъти над средното ниво при други големи технологични компании преди излизането им на борсата.

Планирате пътуване до Гърция? Новите тол такси удрят джоба с до 23%

Щедрата политика по възнагражденията е част от агресивната стратегия на OpenAI за задържане на водещи специалисти в сферата на изкуствения интелект на фона на засилващата се конкуренция, пише New York Post

Земя в илюминатора: Предстои първият пилотиран полет в Космоса от 50 години насам

OpenAI защитава водещата си позиция в генеративния изкуствен интелект, макар че делът на плащанията в акции достига около 46% от прогнозните приходи за 2025 г. – най-високото ниво сред анализираните технологични стартъпи.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата