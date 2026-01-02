Тази компания надмина всички в технологичния сектор по възнаграждения

Целта е задържане на водещи специалисти в сферата на изкуствения интелект

OpenAI плаща на служителите си по-щедро от всяка друга голяма технологична стартъп компания, като средният размер на възнагражденията в акции достига около 1,5 млн. долара на човек. Сумата се равнява на близо половината от прогнозните приходи на компанията за 2025 г.

Данни от финансови доклади разгледани от инвеститори, показват, че OpenAI значително изпреварва конкурентите си. Плащанията в акции са над седем пъти по-високи от тези, които Google е изплащала преди IPO-то си през 2004 г., и около 34 пъти над средното ниво при други големи технологични компании преди излизането им на борсата.

Щедрата политика по възнагражденията е част от агресивната стратегия на OpenAI за задържане на водещи специалисти в сферата на изкуствения интелект на фона на засилващата се конкуренция, пише New York Post.

OpenAI защитава водещата си позиция в генеративния изкуствен интелект, макар че делът на плащанията в акции достига около 46% от прогнозните приходи за 2025 г. – най-високото ниво сред анализираните технологични стартъпи.

