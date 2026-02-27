У нас е представена миниатюрна книга, която ще може да пътува до Луната

Тя е устойчива на температури между -173°C и +127°C при космическа радиация

В Пловдив се показва миниатюрна книжка с размер 1 куб. см, която ще пътува до Луната. Изложбата, първата в България на космическо изкуство, се открива тази вечер в Епископската базилика на Филипопол. В експозицията са включени артефакти от няколко международни творци, предава БНР.

Креативният директор и уредник на изложбата е Луис Бернардо Гузман, чилийски артист с международно признание, който има реализирани мисии на Международната космическа станция. Централно място в експозицията заема „Книга за Луната“ – миниатюрно произведение, обединяващо творби на 48 автори от цял свят. Книгата ще стане част от товара на лунна мисия, насрочена за лятото на 2026 г., а преди това ще бъде показана за първи и единствен път в България.

Снимка: https://moongallery.eu/moon-bound-book/

„Книга за Луната“ съдържа текстове и изображения от писатели, художници, учени, философи и културни организации. Тя има 80 страници, отпечатани с архивни пигменти, които гарантират дълготрайност от 200 до 400 години и устойчивост на температури между -173°C и +127°C при космическа радиация. Автор е Еван Лоренцен (Art and Such Evan). Книгата ще пътува на борда на флип роувъра, произведен от „Астролаб“, в рамките на лунната мисия „Грифин-1“ на компанията „Астробиотик“. Очаква се да кацне на южния полюс на Луната през юли 2026 г.

Проектът се реализира в сътрудничество с нидерландската фондация „Мун Галери“ и сдружение „Център за проекти – Пловдив“ и е подкрепен от Националния фонд „Култура“ и Европейския съюз чрез NextGenerationEU и Механизма за възстановяване и устойчивост.

Д-р Ивелина Кадири от сдружение „Център за проекти – Пловдив“ разказва, че идеята за проекта се е родила през февруари 2025 г., когато се е появила възможността да се пренесе изкуство на Луната като полезен товар на лунна мисия. Книгата е втората, която ще кацне на Луната след Библията, и първата, съдържаща човешко изкуство. Целта е да се поставят въпроси като „Как Луната вижда Земята?“ и „Какво искаме да пренесем отвъд планетата ни – извън технологии и ресурси?“

Изложбата в Епископската базилика ще бъде отворена всеки ден до 15 март 2026 г., а входът е свободен. Първият оригинал на „Книга за Луната“ вече се намира в компанията „Астробиотик“ и ще бъде част от лунната мисия „Грифин-1“, където ще бъде защитен от тежките условия на Луната и ще чака своя първи читател от бъдещето.

