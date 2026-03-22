Новото правило 10/80/10: Формулата на Стив Джобс за успех

Как Стив Джобс е променил стила си на лидерство?
Днес Стив Джобс се смята за изключителен лидер, но в началото на кариерата си е бил силен микромениджър. Това разказва Анди Херцфелд, част от оригиналния екип на Macintosh през 80-те години, пише Inc.
Когато екипът работел по калкулатора за Mac, те многократно представяли дизайна на Джобс, но той все не бил доволен. Постоянно искал промени в детайлите.
В един момент инженер на име Крис Еспиноса предложил различен подход: създал инструмент, с който Джобс сам да избира елементите на дизайна (като бутони, линии, размери и т.н.). След кратко „играене“ с опциите, Джобс най-накрая одобрил дизайн и той останал стандарт за години напред.
Как се променя стилът му?
С времето Джобс осъзнал, че постоянният контрол не работи добре. През 2010 г. той вече описва съвсем различен подход:
- Добрият екип се гради на доверие, а не на постоянен контрол
- Трябва да даваш свобода на умните хора да вземат решения
- Ролята на лидера е да зададе посока, не да контролира всичко
Той все още държал на детайлите, но вече действал като финален проверяващ, а не като човек, който управлява всяка стъпка.
Правилото 10/80/10
Този по-зрял стил често се обобщава така:
10% – Визия
Лидерът задава посоката и обяснява какво трябва да се постигне
80% – Изпълнение
Екипът върши същинската работа и развива идеята
10% – Финален контрол
Лидерът се връща, за да подобри и изчисти детайлите
Важно: това не са точни проценти, а принцип.
Как се прилага днес (с изкуствен интелект)
Същата логика работи и при работа с AI
- 10% – човекът задава идеята и насоките
- 80% – AI върши основната работа
- 10% – човекът проверява и подобрява резултата
Идеята е ясна AI може да спести време, но не може да замени човешката преценка и контрол. Независимо дали работиш с хора или с изкуствен интелект успехът идва от баланса между ясна визия, доверие в изпълнението, строг финален контрол. Точно този баланс превръща Apple в една от най-успешните компании в света.
