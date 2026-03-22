Новото правило 10/80/10: Формулата на Стив Джобс за успех

Как Стив Джобс е променил стила си на лидерство?

Днес Стив Джобс се смята за изключителен лидер, но в началото на кариерата си е бил силен микромениджър. Това разказва Анди Херцфелд, част от оригиналния екип на Macintosh през 80-те години, пише Inc.

Когато екипът работел по калкулатора за Mac, те многократно представяли дизайна на Джобс, но той все не бил доволен. Постоянно искал промени в детайлите.

В един момент инженер на име Крис Еспиноса предложил различен подход: създал инструмент, с който Джобс сам да избира елементите на дизайна (като бутони, линии, размери и т.н.). След кратко „играене“ с опциите, Джобс най-накрая одобрил дизайн и той останал стандарт за години напред.

Как се променя стилът му?

С времето Джобс осъзнал, че постоянният контрол не работи добре. През 2010 г. той вече описва съвсем различен подход:

Добрият екип се гради на доверие, а не на постоянен контрол

Трябва да даваш свобода на умните хора да вземат решения

Ролята на лидера е да зададе посока, не да контролира всичко

Той все още държал на детайлите, но вече действал като финален проверяващ, а не като човек, който управлява всяка стъпка.

Правилото 10/80/10

Този по-зрял стил често се обобщава така:

10% – Визия

Лидерът задава посоката и обяснява какво трябва да се постигне

80% – Изпълнение

Екипът върши същинската работа и развива идеята

10% – Финален контрол

Лидерът се връща, за да подобри и изчисти детайлите

Важно: това не са точни проценти, а принцип.

Как се прилага днес (с изкуствен интелект)

Същата логика работи и при работа с AI

10% – човекът задава идеята и насоките

80% – AI върши основната работа

10% – човекът проверява и подобрява резултата

Идеята е ясна AI може да спести време, но не може да замени човешката преценка и контрол. Независимо дали работиш с хора или с изкуствен интелект успехът идва от баланса между ясна визия, доверие в изпълнението, строг финален контрол. Точно този баланс превръща Apple в една от най-успешните компании в света.

