Свят Новото правило 10/80/10: Формулата на Стив Джобс за успех

bTV Бизнес екип

Как Стив Джобс е променил стила си на лидерство?

Днес Стив Джобс се смята за изключителен лидер, но в началото на кариерата си е бил силен микромениджър. Това разказва Анди Херцфелд, част от оригиналния екип на Macintosh през 80-те години, пише Inc.

Когато екипът работел по калкулатора за Mac, те многократно представяли дизайна на Джобс, но той все не бил доволен. Постоянно искал промени в детайлите.

В един момент инженер на име Крис Еспиноса предложил различен подход: създал инструмент, с който Джобс сам да избира елементите на дизайна (като бутони, линии, размери и т.н.). След кратко „играене“ с опциите, Джобс най-накрая одобрил дизайн  и той останал стандарт за години напред.

Как се променя стилът му?

С времето Джобс осъзнал, че постоянният контрол не работи добре. През 2010 г. той вече описва съвсем различен подход:

  • Добрият екип се гради на доверие, а не на постоянен контрол
  • Трябва да даваш свобода на умните хора да вземат решения
  • Ролята на лидера е да зададе посока, не да контролира всичко

Той все още държал на детайлите, но вече действал като финален проверяващ, а не като човек, който управлява всяка стъпка.

Правилото 10/80/10

Този по-зрял стил често се обобщава така:

10% – Визия

Лидерът задава посоката и обяснява какво трябва да се постигне

80% – Изпълнение

Екипът върши същинската работа и развива идеята

10% – Финален контрол

Лидерът се връща, за да подобри и изчисти детайлите

Важно: това не са точни проценти, а принцип.

Как се прилага днес (с изкуствен интелект)

Същата логика работи и при работа с AI

  • 10% – човекът задава идеята и насоките
  • 80% – AI върши основната работа
  • 10% – човекът проверява и подобрява резултата

Идеята е ясна AI може да спести време, но не може да замени човешката преценка и контрол. Независимо дали работиш с хора или с изкуствен интелект успехът идва от баланса между ясна визия, доверие в изпълнението, строг финален контрол. Точно този баланс превръща Apple в една от най-успешните компании в света.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата