Войната с Иран застрашава Африка с хранителна криза заради недостиг на торове

Войната с Иран поставя под заплаха продоволствената сигурност на Африка заради нарушени доставки и рязко поскъпване на торовете, предупреди Свейн Торе Холсетер, изпълнителен директор на норвежката компания „Яра Интернешънъл“ – най-големият производител на торове в света, с заводи в 60 държави и продажби в 140. „Съществува риск от глобална надпревара за торове, при която те стават недостъпни за най-уязвимите“, заяви Холсетер в Лондон пред световни лидери, цитира БГНЕС.

Около 35% от световното предлагане на урея – ключов компонент в производството на торове – идва от страните от Персийския залив. От началото на конфликта цената на уреята е скочила с 60–70%, а доставките на амоняк – основна суровина за азотните торове – са сериозно нарушени. Амонякът е токсично вещество и съхраняването му при военни условия е толкова рисково, че държави като Катар напълно са спрели производството. „Губим производство всеки ден. Ще са нужни седмици или месеци, за да бъде възстановено“, подчерта Холсетер.

По данни на финансово-разузнавателната компания С&П Глобал ефектът от войната вече се задълбочава по веригите на доставки, като Етиопия и Кения са сред най-силно засегнатите страни в Субсахарска Африка.

Особено уязвим остава регионът на Субсахарска Африка, където предстои сезонът на засяване. Местните фермери ще се сблъскат и с трудности при изграждането на запаси за реколтата през 2027 г. – стандартна практика в земеделското планиране.

„В Европа почвените условия са оптимизирани и фермерите могат да намалят използването на торове без сериозен спад в добивите“, обясни Холсетер. „В Африка обаче ситуацията е различна – там и без това се използват по-малко торове от необходимото.“ Европейският съюз вече въведе облекчени правила за субсидии и безвъзмездна помощ до 50 000 евро за отделни фермери, но подобна подкрепа липсва в Африка. „Отново се оказваме в ситуация, в която най-уязвимите ще платят най-високата цена“, предупреди Холсетер.