Делото на Мъск срещу OpenAI може да промени компанията изцяло

Мъск иска OpenAI да освободи изпълнителния директор Сам Олтман и борда му

В съдебна зала в Оукланд започна делото по иска на Илон Мъск срещу OpenAI - процес, чийто изход може да промени из основи не само бъдещето на компанията, но и на цялата индустрия на изкуствения интелект. Мъск изисква OpenAI да отмени скорошното си преобразуване в търговско дружество, да освободи изпълнителния директор Сам Олтман и борда му, както и да изплати 130 милиарда долара обезщетение, което адвокатите му определят като „неправомерно придобити облаги"м, предава БГНЕС.

Мъск и Олтман са съоснователи на OpenAI, но Мъск напусна организацията през 2019 г. поради разногласия с ръководството. В последния си иск той твърди, че компанията е нарушила фидуциарните си задължения, превръщайки бивша нестопанска „благотворителна организация" в корпоративен гигант, максимизиращ печалбата. OpenAI отрича тези твърдения, като аргументира позицията си с това, че Мъск е бил „мотивиран от завист", след като е бил отстранен заради искането си да слее OpenAI с Тесла и да поеме мажоритарен контрол.

Процесът се развива в особено деликатен момент за OpenAI. Компанията все още губи милиарди долара всяко тримесечие, въпреки заделените 600 милиарда долара за разходи за ИИ инфраструктура през следващите четири години. Финансовият директор Сара Фрейър е предупредила вътрешно, че компанията може да не успее да увеличи приходите достатъчно бързо, за да покрие бъдещи договори за изчислителни мощности, съобщи The Wall Street Journal.

Загуба за OpenAI може да създаде и опасен правен прецедент. „По-широкият въпрос дали лаборатории за ИИ, основани като благотворителни организации, могат законно да се трансформират в търговски предприятия, би бил решен, поне в Калифорния", твърди изследователят Роб Никълс от Университета в Сидни в материал за The Conversation.

„Това има потенциални последици за Антропик и други партньори с мисия." Освен правния прецедент, делото „вече е разтворило обичайно запечатаните заседателни зали на Силициевата долина, изваждайки на показ дневници, теми в Slack и вътрешни бележки, рисуващи нелестен портрет на управлението на OpenAI", отбелязва Никълс.

Ако Мъск спечели, ефектите биха могли да задълбочат вече разширяващите се пукнатини в многотрилионния залог на Силициевата долина за ИИ. „Ако Мъск спечели, това може да доведе до отслабване на ключов конкурент в надпреварата за обща изкуствена интелигентност", каза пред BBC правният професор Роуз Чан Луи от Калифорнийския университет в Лос Анджелис. Загуба би засегнала и без това чувствителните нагласи сред инвеститорите, предпазливи към индустрия, устремена към значителни разходи без установен дългосрочен бизнес модел.