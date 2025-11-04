1 USD
Технологии Потребителите в Spotify нарастват с 12%, въпреки по-високите такси

Потребителите в Spotify нарастват с 12%, въпреки по-високите такси

bTV Бизнес екип

Общият брой на активните потребители е достигнал 713 млн. души

Шведската компания за онлайн музика Spotify съобщи, че през третото тримесечие е достигнала 281 милиона платени абонати, което представлява увеличение от 12% на годишна база. Общият брой на активните потребители също е преминал ключовата граница от 700 милиона и е достигнал 713 милиона души, посочва компанията, цитирана от Франс прес. Това затвърждава водещата позиция на Spotify като най-популярната платформа за стрийминг на музика в света, предава БТА.

Снимка: Getty Images / iStock

Приходите на групата са нараснали със 7% до 4,3 милиарда евро, като така надхвърлят прогнозите за 4,2 милиарда. Увеличението се дължи основно на растящия брой абонати, въпреки че приходите от реклама са отбелязали спад. Компанията подчертава, че този резултат е доказателство за стабилността на нейния бизнес модел и за устойчивото търсене на платените ѝ услуги.

Дейността ни е стабилна. Разполагаме с необходимите инструменти от гъвкаво ценообразуване и продуктови иновации до оперативни подобрения и очакван обрат в рекламния сектор за да осигурим едновременно ръст на оборота и увеличение на печалбите“, заяви Даниел Ек, основател и главен изпълнителен директор на Spotify.

Снимка: Wikipedia

Нетната печалба на компанията е скочила до 899 милиона евро, спрямо 300 милиона през същия период на миналата година, заради увеличението на абонаментните цени. Оперативната печалба, която служи като ключов показател за рентабилност, е нараснала с 28%, достигайки 582 милиона евро, като по този начин надминава очакванията на анализаторите, които прогнозираха около 485 милиона евро. 

Spotify и Netflix пускат видео подкасти

Spotify си поставя амбициозната цел до края на годината да достигне 745 милиона активни потребители и 289 милиона платени абонати, като се стреми да затвърди темпото на растеж.

От 1 януари Даниел Ек ще се оттегли от поста главен изпълнителен директор, предавайки управлението на двама нови ръководители Алекс Норстрьом, досегашен търговски директор, и Густав Сьодерстрьом, директор по продуктите и технологиите. Така компанията навлиза в нов етап от развитието си, в който акцентът ще бъде върху иновации и дългосрочна устойчивост.

