Потребителите в Spotify нарастват с 12%, въпреки по-високите такси

Шведската компания за онлайн музика Spotify съобщи, че през третото тримесечие е достигнала 281 милиона платени абонати, което представлява увеличение от 12% на годишна база. Общият брой на активните потребители също е преминал ключовата граница от 700 милиона и е достигнал 713 милиона души, посочва компанията, цитирана от Франс прес. Това затвърждава водещата позиция на Spotify като най-популярната платформа за стрийминг на музика в света, предава БТА.

Приходите на групата са нараснали със 7% до 4,3 милиарда евро, като така надхвърлят прогнозите за 4,2 милиарда. Увеличението се дължи основно на растящия брой абонати, въпреки че приходите от реклама са отбелязали спад. Компанията подчертава, че този резултат е доказателство за стабилността на нейния бизнес модел и за устойчивото търсене на платените ѝ услуги.

„Дейността ни е стабилна. Разполагаме с необходимите инструменти – от гъвкаво ценообразуване и продуктови иновации до оперативни подобрения и очакван обрат в рекламния сектор – за да осигурим едновременно ръст на оборота и увеличение на печалбите“, заяви Даниел Ек, основател и главен изпълнителен директор на Spotify.

Нетната печалба на компанията е скочила до 899 милиона евро, спрямо 300 милиона през същия период на миналата година, заради увеличението на абонаментните цени. Оперативната печалба, която служи като ключов показател за рентабилност, е нараснала с 28%, достигайки 582 милиона евро, като по този начин надминава очакванията на анализаторите, които прогнозираха около 485 милиона евро.

Spotify си поставя амбициозната цел до края на годината да достигне 745 милиона активни потребители и 289 милиона платени абонати, като се стреми да затвърди темпото на растеж.

От 1 януари Даниел Ек ще се оттегли от поста главен изпълнителен директор, предавайки управлението на двама нови ръководители – Алекс Норстрьом, досегашен търговски директор, и Густав Сьодерстрьом, директор по продуктите и технологиите. Така компанията навлиза в нов етап от развитието си, в който акцентът ще бъде върху иновации и дългосрочна устойчивост.

