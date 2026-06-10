Служителка отказа да работи с AI по религиозни причини

Папата, религията и бунтът срещу AI

В разгара на надпреварата за изкуствен интелект (ИИ) много американски компании насърчават или дори изискват от служителите си да използват инструменти с ИИ във всекидневната си работа. На този фон случаят на софтуерен разработчик от САЩ, която е получила изключение по религиозни причини, привлича сериозно внимание, пишат американски медии, цитирано от БТА.

Според публикация на американското издание Business Insider става дума за 34-годишната Ерин Маус от щата Северна Каролина, служител на компанията за онлайн залагания и мобилни игри FanDuel. Тя е част от религиозната общност на унитарианските универсалисти и е аргументирала отказа си да използва изкуствен интелект с екологични и етични съображения.

Според вярванията на това религиозно течение човекът, природата и обществото са тясно свързани и технологичният напредък трябва да бъде подчинен на морални принципи. По думите на говорителката на Асоциацията на унитарианските универсалисти Сюзън Морс, развитието на изкуствения интелект към момента не е постигнало подобен баланс.

Възможни последици за работодателите

Случаят може да има по-широко значение за американските работодатели. Експерти посочват, че законодателството за гражданските права в САЩ от 1964 г. задължава компаниите да разглеждат искания, основани на искрени религиозни убеждения. Това означава, че работодатели, които правят използването на ИИ задължително, могат да се сблъскат с нарастващ брой подобни искания или жалби.

Темата стана още по-чувствителна след позицията на Папа Лъв XIV, който в енциклика, публикувана в края на май, предупреждава за рисковете, свързани с изкуствения интелект. Документът не отхвърля технологията, но според наблюдатели може да бъде използван като аргумент от вярващи служители, които оспорват задължителното използване на ИИ на работното място.

„С това папа Лъв предостави на всеки католически служител писмен аргумент“, коментира в социалната мрежа X предприемачът Кори Куин.

Според специалиста по трудово и антидискриминационно право Джон Михан компаниите трябва бързо да разработят ясни политики относно използването на изкуствен интелект и възможните изключения по религиозни причини.

Недоверието към ИИ нараства

Данните показват, че отношението към изкуствения интелект далеч не е еднозначно. Проучване на компанията за софтуер за управление на човешките ресурси Cornerstone сред 2000 служители в САЩ и Великобритания установява, че близо една трета от анкетираните изпитват негативни чувства към технологията, включително тревога, несигурност и недоверие.

Главният директор „Човешки ресурси“ на компанията Карина Кортез отбелязва, че подобна съпротива е съществувала и при навлизането на други нови технологии, но с времето те са били възприемани като нормална част от работния процес.

Въпреки това тя предупреждава, че служителите, които напълно отказват да работят с инструменти за изкуствен интелект, могат да се окажат в по-неизгодна позиция на пазара на труда.

„Да се откажеш днес може да означава да изостанеш утре“, казва Кортез.

Съпротивата срещу ИИ излиза извън офисите

Притесненията около изкуствения интелект вече не се ограничават само до работната среда. В различни части на САЩ се наблюдава по-широко обществено недоверие към технологията.

По време на някои церемонии по дипломиране тази пролет студенти са освирквали оратори, които са изразявали ентусиазъм към развитието на ИИ. На други места местни общности организират кампании срещу изграждането на центрове за данни, необходими за развитието на технологията, заради опасения, свързани с енергийното потребление, въздействието върху околната среда и натоварването на инфраструктурата.

Паралелно с това в САЩ се отчита и ръст на жалбите за религиозна дискриминация. През 2024 г. американската Комисия за равни възможности на работното място е получила над 3600 подобни сигнала – с около 70% повече спрямо 2021 г. Досега увеличението се свързваше основно със споровете около задължителната ваксинация срещу COVID-19, но експерти смятат, че политиките за използване на изкуствен интелект могат да породят сходна вълна от конфликти.

„Важни са принципите“

Самата Ерин Маус не смята, че отказът от използване на изкуствен интелект непременно води до професионално изоставане. Пред Business Insider тя разказва, че наскоро е изпълнила задача по програмиране със същата скорост като свой колега, който е използвал ИИ за почти идентична задача.

„ИИ всъщност не изглежда да променя правилата на играта“, казва тя. Според Маус опитът ѝ с технологията само е затвърдил убежденията ѝ.

„Важни са вашите принципи“, добавя тя.