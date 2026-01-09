След скандал със сексуализирано фалшиво съдържание Grok ограничава изображенията

Чатботът e отговарял на злонамерени заявки

Чатботът Grok вече блокира повечето потребите от опити за генериране или монтиране на изображения след острата световна реакция, избухнала след появата на сексуализирани фалшиви изображения на хора, предаде Associated Press.

Чатботът, който е достъпен през социалната платформа X, през последните няколко седмици е отговарял на злонамерени според експерти заявки на потребители за промяна на изображения, включително за „обличане“ на жени в бикини или представянето им в сексуални пози, предаде БТА. Отправено бе и предупреждение, че в някои случаи изображенията изглежда представят деца. Правителства от цял свят осъдиха платформата и започнаха разследвания срещу Grok.

При заявка за промяна на изображения днес Grok показва съобщение „Създаването и редактирането на изображения в момента са ограничени до платени абонати. Можете да се абонирате, за да отключите тези функции“.

Макар броят на абонатите на Grok да не е обявен публично, има забележим спад в броя на откровените фалшифицирани изображения, които платформата генерира, в сравнение с преди няколко дни.

Европейският съюз порица Grok за „незаконно” и „отвратително” поведение, а официални лица във Франция, Индия, Малайзия и бразилски законодатели призоваха за разследвания.



Вчера британският премиер Киър Стармър заплаши с неконкретизирани действия срещу X.

Grok е безплатен за потребителите на X, които могат да задават запитания към чатбота в социалната мрежа. Те могат да го тагват в публикации, които са създали директно, или в отговори на публикации на други потребители.

Grok бе пуснат през 2023 г. Миналото лято компанията добави функция за генериране на изображения, Grok Imagine, която включваше така наречения „пикантен режим“, който може да генерира съдържание за възрастни.

Проблемът се засилва, както защото Мъск представя своя чатбот като по-авангардна алтернатива на конкурентните платформи, прилагащи повече предпазни мерки, така и защото изображенията на Grok са публично достъпни и следователно могат лесно да бъдат разпространявани.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN