Hermes отчете ръст на продажбите през последното тримесечие на 2025 г.

Приходите на компанията за периода октомври–декември достигат 4,09 млрд. евро

Френската луксозна група Hermеs отчете ръст на продажбите през последното тримесечие на 2025 г., подхранвайки очакванията за устойчиво възстановяване на пазара на луксозни стоки през настоящата година, предаде „Уолстрийт джърнал“.

Приходите на компанията за периода октомври–декември достигат 4,09 млрд. евро (4,86 млрд. долара), което представлява увеличение от 9,8 на сто на годишна база при постоянни валутни курсове. Ръстът бележи ускорение спрямо предходното тримесечие, когато Hermеs отчете повишение на продажбите от 9,6 на сто.

Резултатът надхвърля очакванията на анализаторите, анкетирани от „ФактСет“ (FactSet), които прогнозираха приходи от 4,03 млрд. евро за четвъртото тримесечие.

За цялата 2025 г. приходите на групата нарастват с 8,9 на сто. Нетната печалба възлиза на 4,52 млрд. евро спрямо 4,60 млрд. евро година по-рано.

Компанията потвърди средносрочната си прогноза за ръст на продажбите при постоянни валутни курсове, но предупреди, че икономическата и геополитическата среда остава несигурна.

Hermеs навлиза в 2026 г. с увереност, заяви главният изпълнителен директор Аксел Дюма.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN