Samsung пусна следващия си голям ъпдейт за Android

Samsung започна официалното разпространение на One UI 8.5 - новата версия на потребителския интерфейс за Android, която носи обновен дизайн, нови AI функции и разширена свързаност с устройства на Apple, предаде Pcmac.

След месеци на бета тестове компанията първо пуска ъпдейта в Южна Корея, а през следващите седмици той ще достигне и до останалите пазари.

Първата вълна устройства включва 17 модела, сред които Samsung Galaxy S25, Samsung Galaxy S25 Ultra, Samsung Galaxy S24 и Samsung Galaxy S24 Ultra. Обновлението ще бъде достъпно и за сгъваемите модели Samsung Galaxy Z Fold 7, Samsung Galaxy Z Flip 7, Samsung Galaxy Z Fold 6 и Samsung Galaxy Z Flip 6.

Сред таблетите, които ще получат One UI 8.5, са Samsung Galaxy Tab S11, Samsung Galaxy Tab S11 Ultra и серията Samsung Galaxy Tab S10.

Новата версия добавя разширена поддръжка за AirDrop, позволяваща по-лесен обмен на файлове между устройства на Samsung и Apple. Ъпдейтът включва още нов визуален стил, наподобяващ ефекта Liquid Glass и по-гъвкав Quick Panel за бърз достъп до настройки.

Очаква се актуализацията постепенно да достигне и до по-стари модели, включително серията Samsung Galaxy S23 и част от устройствата Galaxy A.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN