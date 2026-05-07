Войната с Иран разтърси икономиките на държавите от Персийския залив

Световната банка намали прогнозата си за икономическия растеж на Близкия изток до 1,8% през 2026 година

В началото на 90-те години Катар се намира в тежка икономическа ситуация - държавата е затънала в дългове и страда от ниски приходи. За да промени съдбата си, малката държава от Персийския залив прави стратегически залог на природния газ, пише Би Би Си.

Така се ражда индустриалният град Рас Лафан - огромен енергиен комплекс край бреговете на Катар, който през следващите десетилетия се превръща в най-големия център за износ на втечнен природен газ (LNG) в света и издига страната сред най-богатите държави на планетата.

Но на 18 март този успех е разтърсен. Иранска балистична ракета удря основния газов комплекс в Рас Лафан, което води до отпадане на около 17% от световните доставки на втечнен природен газ.

Според оценки щетите ще струват на държавната компания „КатарЕнерджи“ около 20 милиарда долара годишни загуби, а възстановяването може да отнеме между три и пет години.

„Това беше шок — както за световните енергийни пазари, така и за държавите от Залива, които вече се чувстват изключително уязвими“, казва Карън Йънг от Центъра за глобална енергийна политика към Колумбийския университет.

Ударът идва след израелска атака срещу иранското газово находище „Южен Парс“, което граничи с катарското „Северен купол“. Заедно те образуват най-големия природногазов резерв в света.

От началото на американските и израелските удари срещу Иран на 28 февруари повече от 80 енергийни съоръжения в региона са били атакувани, а над една трета от тях са сериозно повредени, сочат данни на Международната агенция по енергетика. Освен Катар, щети има и в Бахрейн, Кувейт, Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства.

Световната банка вече намали прогнозата си за икономическия растеж на Близкия изток до 1,8% тази година заради войната. Преди това институцията очакваше ръст от 4% през 2026 г. Според анализаторите най-сериозен спад ще понесат Катар и Кувейт.

Допълнителен удар върху региона е затварянето на Ормузкия проток от Иран - ключов маршрут, през който обикновено преминават около 20% от световните доставки на петрол и втечнен природен газ.

Саудитска Арабия и ОАЕ се опитват да използват алтернативни тръбопроводи, но те могат да поемат по-малко от половината от нормалния обем товари. Ръководителят на Международната агенция по енергетика вече определи ситуацията като „най-голямата енергийна криза в историята“.

Последиците се разпространяват и извън енергийния сектор. Туризмът — ключов елемент от икономическата диверсификация на държавите от Залива — също е тежко засегнат. Според Световния съвет за пътувания и туризъм регионът губи около 600 милиона долара дневно от туристически приходи от началото на войната, предаде БГНЕС.

Особено силно е засегнат Дубай, където хотелиерският и туристическият бизнес отчитат масови анулации и рязък спад на резервациите. Това вече води до съкращения и принудителни неплатени отпуски.

Според експерти конфликтът може да застраши и амбициозните планове на държавите от Залива да намалят зависимостта си от петрола чрез инвестиции в изкуствен интелект, технологии, спорт и развлечения.

„Държавите от Залива трябва да се подготвят за продължителен период на нестабилност“, предупреждава Карън Йънг. „Ако не бъде постигнато трайно споразумение с Иран и Ормузкият проток не остане отворен, икономическият натиск ще продължи да се задълбочава“.

