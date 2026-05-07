1 USD
1.1686 BGN
Хората с деца на издръжка са изправени пред по-висока бедност

Хората с деца на издръжка са изправени пред по-висока бедност

bTV Бизнес екип

България е в ТОП 3 страни с висок риск от социално изпадане в бедност

През 2025 г. 22,1% от хората, живеещи в домакинства с деца на издръжка в ЕС, са били изложени на риск от бедност или социално изключване (AROPE), в сравнение с 19,8% от тези без деца на издръжка. Това показват последните данни на Евростат.

Процентът на риск от социално изпадане в бедност (AROPE) за хората, живеещи в домакинства с деца на издръжка, е най-висок в Испания (29,9%), следван от Румъния (29,4%) и България (29,1%). За разлика от това, Словения (10,4%), Нидерландия (11,7%) и Кипър (12,2%) регистрират най-ниски нива.

В 16 от 27 държави от ЕС процентът на риск от социално изпадане в бедност (AROPE) е по-висок за хората, живеещи в домакинства с деца на издръжка, отколкото за хората, живеещи в домакинства без деца на издръжка. През 2025 г. 92,7 милиона души в ЕС са били изложени на риск от бедност или социално изключване, това се равнява на 20,9% от населението на ЕС.

Десислава Боцева

