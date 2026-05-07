Българинът, който превърна мръсните чорапи в печалба

Компанията оперира в 28 града в 16 държави

В световен мащаб индустрията за пране и химическо чистене струва стотици милиардери. И въпреки, че прането не е тема, която обикновено попада в заглавията на икономическите издания, прогнозата за тази индустрия е, че ще надхвърли 100 млрд. долара през следващото десетилетие. Към момента до голяма степен е фрагментирана, офлайн и неефективна и точно заради това стартиращите компании обикновено я игнорират. Въпреки това един българин вижда пазарна ниша именно там.

Деян Димитров е главен изпълнителен директор и съосновател на Laundryheap, базирана във Великобритания. Днес Laundryheap оперира на 17 пазара и в близо 30 града, координирайки логистиката, почистването и доставката чрез технологична платформа. Но историята на растежа на компанията не следва обичайния сценарий, разказва The Recursive.

Началото

Снимка: laundryheap

„Съществува тази мания по вълнуващи идеи“, казва Деян пред медията. „Но вълнуващо не означава полезно. А полезното е това, което всъщност изгражда бизнеса.“

Преди да основе компанията си той учи финанси в чужбина, първо в Холандия, а след това във Великобритания, с очакването да се заеме с инвестиционното банкиране в Лондон.

„Това беше планът. Бях добър по математика, така че финансите имаха смисъл. Но доста бързо осъзнах, че това не е за мен.“

Вместо това, той се присъединява към Rocket Internet , базираната в Берлин компания за рискови инвестиции, известна с агресивното си мащабиране на компании. Това, което открива там, е по-малко изпипана система и повече това, което той описва като „контролиран хаос“.

Той е работил на множество пазари, включително Германия, в Zalando , и е видял от първа ръка как растежът, подкрепен от рисков капитал, работи в голям мащаб.

„Движиш се бързо, да, но също така правиш много грешки. В един случай наехме 300 души за един месец. Звучи впечатляващо, но е и хаос.“

Това преживяване оформи мисленето му повече, отколкото който и да е учебник или бизнес училище.

Откъде идва идеята

Благодарение на финансовия си и технологичен опит, Деян създава услуга за пране по заявка, която днес включва събиране, пране и доставяне на дрехи на клиентите, които могат да проследяват пратките си, с 24-часов срок на изпълнение. Бизнесът очаква приходи от 27 милиона паунда през 2025 г.

Димитров се запознава със съоснователя си Маюр Бомай, който е учил магистратура по инженерен бизнес мениджмънт в Университета на Уоруик, след като е обявил позиция за стажант. Той бързо става първият служител в основаната в Лондон компания.

В първия магазин за химическо чистене, с който дуото си партнира, те започват да изучават всеки аспект на бизнеса с пране и да идентифицират потенциални грешки. Едно от предимствата на съоснователите е, че пералните машини не се използват през нощта. Това означава, че могат да разширят дейността си с неизползван капацитет.

До момента Laundryheap е набрала 17 милиона паунда (20 милиона евро) финансиране от инвеститори и бизнес ангели, включително Alex Chesterman, Nickleby Capital, Verb Ventures, The Side by Side Partnership и Claret Capital Partners.

През февруари Laundryheap обявява стартирането си на четири нови пазара: Колумбия, Мексико, Малайзия и Шотландия. В момента компанията оперира в 28 града в 16 държави, като по-късно тази година са планирани допълнителни стартирания.

Според техните данни Laundryheap обслужва над 400 000 клиенти в световен мащаб и е затвърдила позицията си чрез няколко големи придобивания.