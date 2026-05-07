Българинът, който превърна мръсните чорапи в печалба

В световен мащаб индустрията за пране и химическо чистене струва стотици милиардери. И въпреки, че прането не е тема, която обикновено попада в заглавията на икономическите издания, прогнозата за тази индустрия е, че ще надхвърли 100 млрд. долара през следващото десетилетие. Към момента до голяма степен е фрагментирана, офлайн и неефективна и точно заради това стартиращите компании обикновено я игнорират. Въпреки това един българин вижда пазарна ниша именно там.
Деян Димитров е главен изпълнителен директор и съосновател на Laundryheap, базирана във Великобритания. Днес Laundryheap оперира на 17 пазара и в близо 30 града, координирайки логистиката, почистването и доставката чрез технологична платформа. Но историята на растежа на компанията не следва обичайния сценарий, разказва The Recursive.
„Съществува тази мания по вълнуващи идеи“, казва Деян пред медията. „Но вълнуващо не означава полезно. А полезното е това, което всъщност изгражда бизнеса.“
Преди да основе компанията си той учи финанси в чужбина, първо в Холандия, а след това във Великобритания, с очакването да се заеме с инвестиционното банкиране в Лондон.
„Това беше планът. Бях добър по математика, така че финансите имаха смисъл. Но доста бързо осъзнах, че това не е за мен.“
Вместо това, той се присъединява към Rocket Internet , базираната в Берлин компания за рискови инвестиции, известна с агресивното си мащабиране на компании. Това, което открива там, е по-малко изпипана система и повече това, което той описва като „контролиран хаос“.
Той е работил на множество пазари, включително Германия, в Zalando , и е видял от първа ръка как растежът, подкрепен от рисков капитал, работи в голям мащаб.
„Движиш се бързо, да, но също така правиш много грешки. В един случай наехме 300 души за един месец. Звучи впечатляващо, но е и хаос.“
Това преживяване оформи мисленето му повече, отколкото който и да е учебник или бизнес училище.
Благодарение на финансовия си и технологичен опит, Деян създава услуга за пране по заявка, която днес включва събиране, пране и доставяне на дрехи на клиентите, които могат да проследяват пратките си, с 24-часов срок на изпълнение. Бизнесът очаква приходи от 27 милиона паунда през 2025 г.
Димитров се запознава със съоснователя си Маюр Бомай, който е учил магистратура по инженерен бизнес мениджмънт в Университета на Уоруик, след като е обявил позиция за стажант. Той бързо става първият служител в основаната в Лондон компания.
В първия магазин за химическо чистене, с който дуото си партнира, те започват да изучават всеки аспект на бизнеса с пране и да идентифицират потенциални грешки. Едно от предимствата на съоснователите е, че пералните машини не се използват през нощта. Това означава, че могат да разширят дейността си с неизползван капацитет.
До момента Laundryheap е набрала 17 милиона паунда (20 милиона евро) финансиране от инвеститори и бизнес ангели, включително Alex Chesterman, Nickleby Capital, Verb Ventures, The Side by Side Partnership и Claret Capital Partners.
През февруари Laundryheap обявява стартирането си на четири нови пазара: Колумбия, Мексико, Малайзия и Шотландия. В момента компанията оперира в 28 града в 16 държави, като по-късно тази година са планирани допълнителни стартирания.
Според техните данни Laundryheap обслужва над 400 000 клиенти в световен мащаб и е затвърдила позицията си чрез няколко големи придобивания.
