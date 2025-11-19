С Gemini 3 Google разкрива ключовото си предимство пред OpenAI - какво е то?

Хората могат да използват Gemini 3 в Google Search чрез бутон „AI mode“

Във вторник Google представи Gemini 3 – своя най-нов модел за изкуствен интелект. Според компанията той пише по-качествен код и е значително по-креативен, но именно това не е най-сериозната причина конкурентите да бъдат разтревожени. Ключовото е, че Google поставя версията „Pro“ на Gemini 3 директно в ръцете на обикновени потребители и разработчици и за първи път интегрира новия си модел в търсенето още в деня на пускането. Така хората могат да използват Gemini 3 в Google Search чрез бутон „AI mode“, без да теглят приложение или да посещават отделен сайт, пише Вusiness Insider.

Макар OpenAI да разполага с ChatGPT компанията предлага сравнително малко отвъд това и силно зависи от партньорства за чипове и центрове за данни. Google държи целия процес под свой контрол – от ранните изследвания и собствения облак, който поддържа моделите, до YouTube препоръките и генерираните от AI обобщения в търсенето. Въпреки това OpenAI все още притежава едно голямо предимство, свързано донякъде иронично с брандиране – сфера, в която Google традиционно доминира.

Google обаче има т.нар. „пълен стек“ – модел, при който компанията не трябва да се опира на конкуренти, както правят повечето ѝ близки съперници, нито да влиза в сложни схеми на кръгово финансиране. По време на кръгла маса преди премиерата на Gemini 3 техническият директор на Google DeepMind Корай Кавукчоуглу подчерта именно това край-до-край предимство като движеща сила за по-бързия напредък. Настоящата AI верига на Google е ясна: DeepMind разработва моделите, Google ги обучава на собствените си TPU чипове, хоства ги в своя облак и ги предоставя на разработчици, а след това ги интегрира директно в Search, YouTube, Gemini и други масови продукти.

Снимка: Getty Images/iStock

Дори когато Google работи на пълен капацитет, тя се сблъсква с проблем, свързан с бранда. За много хора „ChatGPT“ вече е станало нарицателно за AI, по начина, по който „Google“ е за интернет търсене. За щастие на Google, тя разполага с достатъчно време да обърне тази тенденция. Докато OpenAI имаше преднината на първия ход, Google има финансовото предимство.

Компанията вече предоставя някои от моделите си безплатно и ако реши да намали цените, за да достигне до по-широка аудитория, няма пречки да го направи. Анализаторът на Bernstein Марк Шмулик отбеляза миналия месец, че Google разполага с всички технически активи и пазарни канали, за да излезе победител, но са нужни ясни доказателства, че успява да обедини всичко това в цялостен продукт. С Gemini 3 вероятно виждаме първите такива признаци.

INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN