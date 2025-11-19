5,7 милиона души в Германия са свръхзадлъжнели

На какво се дължи увеличението?

След години на спад броят на хората със свръхзадлъжнялост в Германия отново нараства осезаемо, като засегнатите вече не са само млади или възрастни с ниски пенсии. „Чакането при нас често е по няколко седмици“, казва Анке Лихте, адвокат и ръководител на службата за консултации по дългове към Diakonie във Вупертал, предава Тagesschau. Тя обяснява, че дори записването в списъка с чакащи е трудно, тъй като горещата линия често е претоварена. Десетте служители – юристи, икономисти и социални работници – работят на пълен капацитет, а облекчение не се наблюдава. Само през 2024 г. те са провели 1732 консултации, повечето дългосрочни, като тенденцията продължава да расте.

Снимка: iStock

Лихте отбелязва, че сред потърсилите помощ се увеличава делът както на много възрастни хора, така и на съвсем млади хора. Последните често са засегнати от т.нар. потребителски дълг, който възниква предимно при онлайн покупки. Липсата на финансов опит, постоянното влияние на реклами в социалните мрежи и възможността за покупки с едно кликване правят ситуацията още по-тежка. „Почти няма досие без Klarna“, казва тя и подчертава нуждата от по-силно финансово образование, включително в училищата – практика, за която вече няма достатъчно финансиране.

Според актуалния Атлас на дълга на Creditreform в момента 5,67 милиона възрастни се считат за свръхзадлъжнели – увеличение с около 111 000 души, или два процента, спрямо предходната година. Това е първото нарастване от 2018 г. насам. Патрик-Лудвиг Ханч от Creditreform описва ситуацията като очаквана: след години, в които хората са пестили от страх, техните финансови буфери вече са изчерпани. Повишаването на лихвите, отслабеният пазар на труда и високите разходи за живот ще влошат тенденцията и през следващата година, предупреждава той, а свръхзадлъжнялостта отново може да се превърне в сериозен социален проблем.

Снимка: iStock

За първи път от години увеличението обхваща почти всички социални групи – включително хора със средни и над средни доходи, които след продължителен период на ограничения се стремят да поддържат обичайния си стандарт на живот чрез компенсаторно потребление. Докато възрастните хора страдат най-вече от високите разходи и ограничените пенсии, по-младите се оказват в дълг заради свръхконсумация, заеми и онлайн покупки. „Първо купуваш, после плащаш – това се оказва пагубно за мнозина“, казва Лихте, като допълва, че безработица, болест или зависимости също могат да доведат до натрупване на дългове.

Според нея е важно хората редовно да следят финансите си, да отварят писмата си и да реагират навреме. Мнозина обаче търсят помощ едва когато доходите им вече не покриват разходите им – именно моментът, в който консултацията по дългове е наложителна. Лихте подчертава, че човек винаги може да се обърне към подобна служба при финансово притеснение. Работата ѝ е удовлетворяваща, казва тя, като споменава историята на възрастен клиент, който благодарение на консултацията успял това лято за първи път от години да си позволи кошница ягоди. Надеждата ѝ е повече хора да започнат да се справят по-реалистично и активно с финансовото си състояние.

INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN