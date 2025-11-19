5,7 милиона души в Германия са свръхзадлъжнели

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
След години на спад броят на хората със свръхзадлъжнялост в Германия отново нараства осезаемо, като засегнатите вече не са само млади или възрастни с ниски пенсии. „Чакането при нас често е по няколко седмици“, казва Анке Лихте, адвокат и ръководител на службата за консултации по дългове към Diakonie във Вупертал, предава Тagesschau. Тя обяснява, че дори записването в списъка с чакащи е трудно, тъй като горещата линия често е претоварена. Десетте служители – юристи, икономисти и социални работници – работят на пълен капацитет, а облекчение не се наблюдава. Само през 2024 г. те са провели 1732 консултации, повечето дългосрочни, като тенденцията продължава да расте.
Лихте отбелязва, че сред потърсилите помощ се увеличава делът както на много възрастни хора, така и на съвсем млади хора. Последните често са засегнати от т.нар. потребителски дълг, който възниква предимно при онлайн покупки. Липсата на финансов опит, постоянното влияние на реклами в социалните мрежи и възможността за покупки с едно кликване правят ситуацията още по-тежка. „Почти няма досие без Klarna“, казва тя и подчертава нуждата от по-силно финансово образование, включително в училищата – практика, за която вече няма достатъчно финансиране.
Според актуалния Атлас на дълга на Creditreform в момента 5,67 милиона възрастни се считат за свръхзадлъжнели – увеличение с около 111 000 души, или два процента, спрямо предходната година. Това е първото нарастване от 2018 г. насам. Патрик-Лудвиг Ханч от Creditreform описва ситуацията като очаквана: след години, в които хората са пестили от страх, техните финансови буфери вече са изчерпани. Повишаването на лихвите, отслабеният пазар на труда и високите разходи за живот ще влошат тенденцията и през следващата година, предупреждава той, а свръхзадлъжнялостта отново може да се превърне в сериозен социален проблем.
За първи път от години увеличението обхваща почти всички социални групи – включително хора със средни и над средни доходи, които след продължителен период на ограничения се стремят да поддържат обичайния си стандарт на живот чрез компенсаторно потребление. Докато възрастните хора страдат най-вече от високите разходи и ограничените пенсии, по-младите се оказват в дълг заради свръхконсумация, заеми и онлайн покупки. „Първо купуваш, после плащаш – това се оказва пагубно за мнозина“, казва Лихте, като допълва, че безработица, болест или зависимости също могат да доведат до натрупване на дългове.
Според нея е важно хората редовно да следят финансите си, да отварят писмата си и да реагират навреме. Мнозина обаче търсят помощ едва когато доходите им вече не покриват разходите им – именно моментът, в който консултацията по дългове е наложителна. Лихте подчертава, че човек винаги може да се обърне към подобна служба при финансово притеснение. Работата ѝ е удовлетворяваща, казва тя, като споменава историята на възрастен клиент, който благодарение на консултацията успял това лято за първи път от години да си позволи кошница ягоди. Надеждата ѝ е повече хора да започнат да се справят по-реалистично и активно с финансовото си състояние.
