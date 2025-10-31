Рекордни продажби: iPhone 17 "събужда" Apple след години дрямка

Какви са общите приходи?

Apple отчете рекордни продажби за последното тримесечие и прогнозира силен растеж през празничния сезон, след като клиентите се надпреварват да купуват новия iPhone 17, пише The Wall Street Journal.

Общите приходи на компанията се очаква да нараснат с 10–12% през последното тримесечие на годината, което е значително над прогнозите на анализаторите от Уолстрийт за 6-процентен ръст. Според него скокът се дължи основно на очакваното "двуцифрено" увеличение на продажбите на iPhone спрямо същия период на миналата година.

Приходите от продажби възлизат на 49 млрд. долара през тримесечието, приключило през септември, което е малко под очакванията. Въпреки това акциите на Apple поскъпнаха с над 4% в следборсовата търговия.

Общите приходи за тримесечието достигнаха 102,5 млрд. долара, което представлява ръст от около 8% на годишна база и е малко над прогнозите от 102,2 млрд. долара. След години на забавен растеж това е второто поредно тримесечие, в което приходите от iPhone се увеличават.

Въпреки рекордните резултати продажбите в Китай са отбелязали спад спрямо същия период на миналата година, като Apple продължава да губи пазарен дял в региона заради нарастващата конкуренция.

Компанията обаче постигна значителен успех в бизнеса си с услуги, надхвърляйки 100 млрд. долара приходи за фискалната година, приключила през септември – за първи път в историята на компанията.

Този сегмент включва приходи от магазина за приложения App Store, плащания от Google за това, че търсачката е включена по подразбиране в браузъра Сафари, както и абонаментни услуги като Apple Music и Apple TV+. Тъй като услугите носят по-високи маржове на печалба от хардуера, те вече са ключов източник на рентабилност за компанията.

Според анализатори Google плаща над 20 млрд. долара годишно, което представлява около една пета от оперативната печалба на Apple.

