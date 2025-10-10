През 2026 г. може би няма да видим базовия модел на iPhone 18

Ето кои модели се очаква да бъдат представени догодина

Apple вероятно ще пропусне базовия модел на серията iPhone 18, сочи доклад на ETNews, цитиран от Forbes. Според доклада, компанията е преструктурирала продуктовата си линия заради плановете да представи първия сгъваем iPhone.

„Apple няма да пусне стандартния модел iPhone 18 през следващата година. С разширяването на гамата и с появата на сгъваемия iPhone, пускането на обикновения модел няма да бъде през септември, както обикновено“, посочва изданието.

Това означава, че през септември 2026 г. се очаква да бъдат представени iPhone 18 Air, iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max и сгъваемият iPhone Fold, но не и стандартен iPhone 18. Според същия източник, базовият модел ще бъде отложен за пролетта на 2027 г., когато ще се появи заедно с iPhone 18e – по-достъпна версия, насочена към по-широка аудитория.

Тази стратегия напомня тенденцията, която Apple следва от няколко години насам – по-достъпните модели да се представят през пролетта, а по-скъпите – през есента.

Експерти коментират, че подобен ход може да се окаже успешен от маркетингова гледна точка.

„Като раздели пускането на моделите, Apple остава по-дълго в новините и поддържа интереса на пазара през цялата година“, коментира технологичният анализатор Кумар Приядарши от TechoVedas.

Според него есенната премиера ще привлече феновете, търсещи най-новите телефони, докато пролетните издания ще бъдат насочени към потребителите, които искат по-достъпна, но актуална алтернатива.

Apple все още не е коментирала официално информацията за промяна в графика, но слуховете за пренареждане на серията iPhone 18 подсказват, че технологичният гигант готви сериозна промяна в начина, по който представя своите устройства.

