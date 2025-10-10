Симеон Сакскобургготски продаде царската вила в Баня – за колко пари и на кого

Царската вила в Баня е построена през 1929 година от цар Борис Трети

Царската къща в село Баня вече има нов собственик. Симеон Сакскобургготски е продал имота на бизнесмена Георги Самуилов. Сделката е била финализирана преди около десет дни, като стойността й е приблизително два и половина милиона лева.

Отчисления от продажбата вече са постъпили в бюджета на община Карлово под формата на тримесечния данък за придобиване на имущество, потвърдиха от местната администрация.

Купувачът Георги Самуилов е известен предприемач, собственик на рафинерията в село Белозем и дългогодишен участник в петролния бизнес у нас.

Царската вила в Баня е построена през 1929 година от цар Борис Трети и е един от първите имоти, върнати на наследниците му – Симеон Сакскобургготски и сестра му Мария Луиза – през 2000 година, малко преди Симеон да стане министър-председател.

С продажбата на имота се поставя нова страница в историята на сградата, която остава емблематична част от архитектурното и културното наследство на региона.

Жителите на Баня са разочаровани от продажбата, искат свободен достъп поне до част от имота, пише БНР.

Мартин Стоянов от сдружението „Заедно за град Баня“, което настояваше държавата да закупи царската вила, не скри разочарованието на над 650 жители на града.

„В голяма степен хората са разочаровани от това, че царското семейство се отказа от този имот“, каза Стоянов.

От сдружение „Заедно за град Баня“ се надяват да влязат в комуникация с новия собственик на царската къща.

„За нас е важно дворецът в Баня да се стопанисва адекватно и в съответствие с неговото значение като част от недвижимото културно наследство на България и нейната история. Ще настояваме също така да има зона за публичен достъп до обекта или части от него“, добави Стоянов.

