Google представи новата си AI платформа – ето как да я използвате

В четвъртък технологичният гигант Google представи своя нов инструмент с изкуствен интелект – Gemini Enterprise, създаден с цел да улесни интеграцията на изкуствения интелект в корпоративната среда, предава БНР.

Gemini Enterprise е насочен към големи корпоративни клиенти и ще бъде достъпен срещу месечна такса, започваща от 30 долара на потребител. За по-малките бизнеси е предвиден планът Gemini Business, който струва 21 долара на потребител на месец.

Системата предоставя разширени AI възможности за бизнеса, като включва интелигентни агенти, инструменти за анализ на данни и поддръжка при програмиране, с които се цели повишаване на ефективността в Google Workspace и при разработката на софтуер.

Интелигентните агенти представляват автономни софтуерни системи, използващи AI за анализ на средата, вземане на решения и изпълнение на действия с оглед постигане на конкретни цели, често без нужда от директна човешка намеса. Те могат да обработват разнообразни входни данни – текст, глас или код – и притежават способността да се обучават, да съставят многоетапни планове и да използват външни инструменти или бази данни за реализацията на задачи.

„Това е усъвършенствана платформа, която прави нещо коренно ново: тя обединява вашата работа, данни и екипи в единен, задвижван от изкуствен интелект, център“, посочиха от Google в официалното си прессъобщение. Освен това компаниите ще имат възможност да се свързват и работят с данни от Microsoft 365, Salesforce и SAP, допълват от Google.

