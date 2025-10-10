1 USD
1.68446 BGN
Петрол
64.91 $/барел
Bitcoin
$121,490.0
Последвайте ни
1 USD
1.68446 BGN
Петрол
64.91 $/барел
Bitcoin
$121,490.0
Технологии Google представи новата си AI платформа – ето как да я използвате

Google представи новата си AI платформа – ето как да я използвате

bTV Бизнес екип

Gemini Enterprise е насочен към големи корпоративни клиенти

В четвъртък технологичният гигант Google представи своя нов инструмент с изкуствен интелект – Gemini Enterprise, създаден с цел да улесни интеграцията на изкуствения интелект в корпоративната среда, предава БНР. 

Gemini Enterprise е насочен към големи корпоративни клиенти и ще бъде достъпен срещу месечна такса, започваща от 30 долара на потребител. За по-малките бизнеси е предвиден планът Gemini Business, който струва 21 долара на потребител на месец.

Снимка: iStock

Системата предоставя разширени AI възможности за бизнеса, като включва интелигентни агенти, инструменти за анализ на данни и поддръжка при програмиране, с които се цели повишаване на ефективността в Google Workspace и при разработката на софтуер.

Интелигентните агенти представляват автономни софтуерни системи, използващи AI за анализ на средата, вземане на решения и изпълнение на действия с оглед постигане на конкретни цели, често без нужда от директна човешка намеса. Те могат да обработват разнообразни входни данни – текст, глас или код – и притежават способността да се обучават, да съставят многоетапни планове и да използват външни инструменти или бази данни за реализацията на задачи.

Хакери са откраднали над 2 млрд. долара в криптовалута през 2025 г.

„Това е усъвършенствана платформа, която прави нещо коренно ново: тя обединява вашата работа, данни и екипи в единен, задвижван от изкуствен интелект, център“, посочиха от Google в официалното си прессъобщение. Освен това компаниите ще имат възможност да се свързват и работят с данни от Microsoft 365, Salesforce и SAP, допълват от Google.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата