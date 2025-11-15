Популярен създател на съдържание разкри колко от своята компания притежава

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
Компанията се оценява на стойност от 5 млрд. долара
Ютубърът MrBeast заяви, че притежава „малко повече от половината“ от своята компания, която при последния си инвестиционен кръг беше оценена на приблизително 5 милиарда долара. По тази логика стойността на неговия дялов пакет би надхвърлила 2,5 милиарда долара, пише The Business Insider.
Според материали за инвеститори, видени от Business Insider, Beast Industries е търсила да набере допълнително до 200 милиона долара тази година като продължение на серия C за 300 милиона долара, спомената в показанията. Това би могло да разреди дяловото участие на MrBeast.
С повече от 400 милиона абонати MrBeast, чието истинско име е Джими Доналдсън, е най-популярният създател в YouTube. Той се е разраснал далеч отвъд платформата, изграждайки студио за съдържание, компания за шоколадови блокчета Feastables, аналитичната фирма Viewstats и редица други начинания. Beast Industries е разглеждала и стартирането на други бизнес линии, включително финтех марка и услуга за мобилна телефония.
По данни от инвеститорските материали, разгледани от Business Insider, Beast Industries е реализирала над 400 милиона долара приходи през миналата година. Компанията не е била на печалба, основно поради високите разходи в медийния си сегмент. Доналдсън заяви в показанията си, че Viewstats и Lunchly не са генерирали значителни приходи към ноември 2024 г.
Feastables обаче е била печеливша, посочи Доналдсън в показанията от 2024 г., като отдаде това на качеството на продукта.
Екипът на MrBeast, който наброява около 450 служители, наскоро засилва ръководния си състав със съсредоточаване върху спонсорства и несценарирано съдържание. От края на септември са привлечени четирима нови ръководители от компании като TikTok, Snap и NBCUniversal.
Компанията също така предприема мерки за намаляване на разходите, докато се стреми да спре да губи пари от медийния си бизнес.
