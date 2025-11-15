Популярен създател на съдържание разкри колко от своята компания притежава

Компанията се оценява на стойност от 5 млрд. долара

Ютубърът MrBeast заяви, че притежава „малко повече от половината“ от своята компания, която при последния си инвестиционен кръг беше оценена на приблизително 5 милиарда долара. По тази логика стойността на неговия дялов пакет би надхвърлила 2,5 милиарда долара, пише The Business Insider.

Планове за финансиране

Според материали за инвеститори, видени от Business Insider, Beast Industries е търсила да набере допълнително до 200 милиона долара тази година като продължение на серия C за 300 милиона долара, спомената в показанията. Това би могло да разреди дяловото участие на MrBeast.

Разрастване на империята

С повече от 400 милиона абонати MrBeast, чието истинско име е Джими Доналдсън, е най-популярният създател в YouTube. Той се е разраснал далеч отвъд платформата, изграждайки студио за съдържание, компания за шоколадови блокчета Feastables, аналитичната фирма Viewstats и редица други начинания. Beast Industries е разглеждала и стартирането на други бизнес линии, включително финтех марка и услуга за мобилна телефония.

Приходи и печалба

По данни от инвеститорските материали, разгледани от Business Insider, Beast Industries е реализирала над 400 милиона долара приходи през миналата година. Компанията не е била на печалба, основно поради високите разходи в медийния си сегмент. Доналдсън заяви в показанията си, че Viewstats и Lunchly не са генерирали значителни приходи към ноември 2024 г.

Feastables обаче е била печеливша, посочи Доналдсън в показанията от 2024 г., като отдаде това на качеството на продукта.

Разширяване на екипа

Екипът на MrBeast, който наброява около 450 служители, наскоро засилва ръководния си състав със съсредоточаване върху спонсорства и несценарирано съдържание. От края на септември са привлечени четирима нови ръководители от компании като TikTok, Snap и NBCUniversal.

Компанията също така предприема мерки за намаляване на разходите, докато се стреми да спре да губи пари от медийния си бизнес.

