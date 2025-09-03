Пилот обяснява странната причина, поради която самолетите сякаш „потъват“ по време на излитане

Обяснението всъщност звучи доста логично

Случвало ли ви се е да седите в самолет и след като най-накрая излетите, изведнъж да почувствате, че „потъва“ или „пада“? Е, очевидно не сте сами, тъй като един пилот на авиокомпания се опита да изясни точно какво причинява обезпокоителното явление.

По време на излитането и следващите минути се случват много неща, за които средностатистическият пътник няма представа.

За щастие, има пилоти и авиационни експерти, които са на разположение, за да дадат отговорите, като TikTok-ър капитан Стив е един от най-известните пилоти в социалните медии.

„Защо понякога самолетът се чувства сякаш потъва около минута след излитане?“, попита един зрител на TikTok капитан Стив в скорошно видео с въпроси и отговори, пише Unilad.

По принцип всичко е свързано с прибирането на клапите на самолета, както обясни капитан Стив: „Понякога е така, защото имам нещо, което се нарича процедура за намаляване на шума. Някои райони с висока гъстота на населението или където живеят богати хора, шумът от самолетите не се толерира, затова при преминаване над къщите, мощността се намалява. Когато стигна до този момент в изкачването, където започвам да прибирам клапите, мощността преминава от мощност за излитане към мощност за изкачване.“, обяснява пилотът.

Капитан Стив продължи да обяснява, че това се нарича „намалена настройка на мощността“ и именно тя е отговорна за странното усещане, което получавате, което може да ви обърне стомаха след излитане.

Капитан Стив добави: „Това е настройка с намалена мощност, така че първо го чувате, усещате го леко в седалката си и след това носът започва да се повдига, докато се опитвам да прибера клапите– това е неприятно усещане.“

Въпреки че може да е малко странно усещане, капитан Стив повтори във видеото, че усещането за „потъване“ не е нещо, от което да се тревожите. „Това е така, защото ускорявам в този момент, така че е странно усещане и си мислите, че падате, когато всъщност ускоряваме“, успокои пилотът своите последователи.

Капитан Стив засегна много теми за пътуване през последните месеци, включително „истината“ за това дали ръкопляскането е добре дошло сред пилотите или е разсейване. Е, той разкри, че пилотите всъщност не могат да чуят шума от уютната кабина.

Той продължи, като каза, че все пак „абсолютно“ трябва да аплодираме при кацане като каза, че е все едно да изпращате комплименти на готвача, когато се храните в ресторант.

