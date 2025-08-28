70% от българите ръкопляскат след кацане

Аплодисментите са най-често срещани при ваканционни полети

Ръкопляскането след кацането на самолета отдавна разделя пътуващите и създава дебати сред авиационни среди и дори шеги сред честите пътници. За да проучи това явление, Wizz Air проведе международно проучване. Над 4500 пътници и 150 члена на кабинния екипаж от мрежата на Wizz Air взеха участие в анкетата.

Какво разкриват данните?

Снимка: enex/istock

Данните разкриват интересни културни различия: около 47–48% от пътниците на полетите на Wizz Air в Унгария и Румъния ръкопляскат при кацане, докато в страни като Великобритания, Швейцария и Сърбия процентът е под 30%. Най-висок дял на ръкопляскания е отчетен сред пътниците на Wizz Air от Грузия – 75%, а България е на второ място, като 70% от българските пътници признават, че ръкопляскат след кацане.

Аплодисментите са най-често срещани при ваканционни полети и сред по-рядко пътуващите пътници. 70% от респондентите, които летят веднъж годишно, ръкопляскат при кацане, в сравнение с 59% от тези, които пътуват няколко пъти годишно, и едва 40% от най-редовно летящите (над 10 полета годишно).

Даяна Георгиева, посланик на Wizz Air в България, потвърждава: „Около 70% от българските пътници аплодират при кацане. Това е обичай с десетилетна история – още през 60-те и 70-те години ръкопляскането е било често срещано на чартърни полети из цяла Европа. България е едно от малкото места, където тази традиция е все още жива.“

Защо пътниците пляскат?

Снимка: YouTube

Сред основните мотиви за ръкопляскане пътниците посочват успешно и комфортно пристигане, което е особено често срещано в Централна и Източна Европа (34%). Ръкопляскането също се използва като израз на благодарност към пилотите и екипажа. В Западна Европа то по-често се възприема като признание за професионализма на авиационния персонал (28%). Любопитно е, че около 20% от анкетираните признават, че аплодират просто защото и останалите пътници го правят.

По-младите хора са по-склонни да аплодират: 64% от пътниците на възраст между 18 и 24 години го правят при кацане, в сравнение с 50% при възрастовата група 25–34 години, 54% сред хората на възраст 35–44 години и 57% при тези между 45 и 64 години.

Освен това, две трети от анкетираните членове на екипажа споделят, че тази практика постепенно намалява. Според наблюденията им, най-ентусиазираните аплодисменти идват от пътници от България, Румъния, Албания и Италия.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN