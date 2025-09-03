Как да подготвим колата си за есента за безопасно шофиране?

С настъпването на есента е важно да помислим как климатът влияе на автомобила

Смяната на сезоните винаги носи промени по пътищата, които шофьорите трябва да имат предвид. Но освен условията на пътя, често се променя и начинът, по който автомобилът работи.

С навлизането в есента е добре всеки водач да се замисли как климатът може да се отрази както на шофирането, така и на техническото състояние на колата. Особено уязвими са по-старите автомобили с натрупани километри, които изискват повече внимание при поява на проблеми.

Каквито и предизвикателства да крие есента, редовната профилактика е най-сигурният начин да ги избегнем. Ето кои са най-често срещаните проблеми през сезона и как да се подготвите:

Радиатор и охлаждаща течност

С понижаването на температурите и наближаването на зимата е важно охладителната система да е в изправност.

Рязката смяна на климатичните условия – от летните жеги до есенните студове – може да увреди металните компоненти под капака. Радиаторът и антифризът имат ключова роля: те не само предпазват двигателя от прегряване, но и поддържат правилна температура при студено време, за да се избегне замръзване и проблеми при потегляне, съветва CJ Auto Service.

Течовете на охлаждащата течност са често срещани в студено време, затова проверявайте дали няма локви под колата преди да тръгнете.

Проблеми с акумулатора

Когато навън захладнее, особено сутрин и вечер, акумулаторът на колата работи по-трудно. В студено време химичните реакции вътре в батерията се забавят и тя отдава по-малко ток.

Ако акумулаторът е стар, той вече не може да съхранява достатъчно енергия и при студено време това личи още повече – колата започва да пали трудно или изобщо отказва. Затова ако всяка есен имате проблеми със запалването, най-вероятно батерията е износена и е време да я смените.

Падащи листа

Есента е красива със своите златни и червени килими от листа, но те могат да се превърнат в проблем за шофьорите.

На пътя листата ограничават видимостта и правят настилката хлъзгава. По-сериозен риск обаче представляват, ако попаднат във въздушните филтри или се вмъкнат под капака на колата – това може да влоши работата на двигателя.

Ако не можете сами да отстраните натрупаните листа или са попаднали на труднодостъпни места, потърсете помощ от специалист.

Грайфер и налягане в гумите

Преходът между лятото и есента е тежък и за гумите. Горещините през лятото ускоряват износването им и често водят до внезапен спад в налягането. Така в началото на есента те може да са в съвсем различно състояние спрямо преди няколко месеца.

Проверете гумите при специалист, за да сте сигурни, че грайферът и налягането са в нормите и че автомобилът ви е безопасен за път.

