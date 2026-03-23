28,7 млрд. долара: Докъде ще стигнат разходите от войната за Иран?

Разходите се равняват на над 11 500 долара в секунда или над 41 милиона долара на час.

Разходите от войната в Иран продължават да нарастват, като според оценки, базирани на брифинг на Пентагона пред Конгреса, САЩ са изразходвали 11,3 милиарда долара само през първите шест дни, а след това приблизително по 1 милиард долара дневно за текущи операции. Общата сума от началото на ударите достига около 28,7 милиарда долара, като разходите се равняват на над 11 500 долара в секунда или над 41 милиона долара на час.

През последните месец освен ресурси, Иран загуби и свой граждани. Загинали са 13 американски военнослужещи, а около 200 са ранени. От иранска страна има над 5000 убити военни, включително представители на висшето ръководство, както и над 1380 цивилни жертви и близо 13 000 ранени. Сред най-тежките случаи е ударът по девическо училище в Минаб, при който са загинали 175 души, основно деца и персонал.

Паралелно с това конфликтът се разширява и извън Иран. След събитията от края на февруари и началото на март, включително убийството на върховния лидер, последваха атаки на „Хизбула“ срещу Израел и ответни действия, довели до стотици жертви, хиляди ранени и над 1 милион разселени в региона. Военните действия обхванаха Ливан, като включиха въздушни удари, сухопътни операции и разрушения на инфраструктура.

Икономически последици в цял свят

Икономическите последици също са сериозни. Средната цена на бензина в САЩ се е повишила от 2,96 до 3,88 долара за галон – ръст от над 30%, като основна причина е напрежението около Ормузкия проток, през който преминава около 20% от световния петрол. Цените на суровия петрол също отбелязват значителни колебания.

Военните разходи включват и огромни суми за противоракетна отбрана – приблизително 5 милиарда долара на ден. Скъпите прехващачи, като системите THAAD и Patriot, струват милиони долари за единица, докато иранските дронове са значително по-евтини, което създава сериозен дисбаланс в разходите. Съществуват и опасения от изчерпване на запасите, като при сегашното темпо те могат да се изчерпат в рамките на 4 до 5 седмици.

От началото на операцията в края на февруари са извършени хиляди удари по военни и стратегически цели, включително използване на крилати ракети, бомбардировачи и дронове. Унищожени са кораби, военни бази и инфраструктура, а разходите за отделни операции достигат стотици милиони долари. Междувременно Пентагонът поиска допълнително финансиране от 200 милиарда долара, което показва мащаба и очакваната продължителност на конфликта.

Какво да очакваме?

Към днешна дата президентът Доналд Тръмп заяви, че САЩ са провели „добри и продуктивни“ разговори с Иран и че ще нареди на армията да отложи всякакви военни удари срещу ирански електроцентрали и енергийна инфраструктура с пет дни, пише Ройтерс.

Решението идва след предупреждение от Техеран, че Иран ще атакува израелски електроцентрали и съоръжения, снабдяващи американските бази в района на Персийския залив, ако САЩ нанесат удари по иранската енергийна мрежа.

