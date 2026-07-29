Печалбата на тази компания скочи с над 1200%

Компанията е един от ключовите доставчици на високоскоростни чипове памет за американския технологичен гигант Nvidia

Южнокорейският производител на чипове SK hynix отчете впечатляващ ръст на печалбата от 1242% на годишна база, благодарение на силно нарастващото търсене на усъвършенствани чипове памет за индустрията на изкуствения интелект. Въпреки рекордните резултати за второто тримесечие, акциите на компанията се понижиха, тъй като инвеститорите започнаха да поставят под въпрос дали бумът в сектора може да продължи на фона на геополитическото напрежение в Близкия изток.

Компанията SK hynix съобщи, че нетната ѝ печалба за периода е достигнала исторически нива, подкрепена от увеличеното търсене на високопроизводителни чипове памет, използвани в системите за изкуствен интелект. Въпреки това акциите ѝ приключиха търговията в Сеул с 9,6% спад, след като приходите и оперативната печалба не успяха да надминат очакванията на пазара, предава Еuronews.

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SK hynix е един от ключовите доставчици на високоскоростни чипове памет за американския технологичен гигант Nvidia и играе важна роля в технологичната икономика на Южна Корея. Глобалната надпревара за изграждане на центрове за данни с изкуствен интелект значително подкрепи растежа на компанията, въпреки опасенията, че секторът може да се намира в период на прекалено високи оценки.

Фирмата, базирана в Ичон, определи резултатите си като „най-високото тримесечно представяне за всички времена“. Приходите за периода достигат 79,3 трилиона вона (48 милиарда евро), а оперативната печалба се увеличава с 557% спрямо предходната година до 60,5 трилиона вона (36,6 милиарда евро). Нетната печалба е допълнително подкрепена и от еднократната печалба от продажбата на част от дела на SK hynix в японския производител на флаш памети Kioxia.

Компанията призна, че съществуват опасения относно възможно забавяне на инвестициите в инфраструктура за изкуствен интелект. Според Пак Джун-док, ръководител маркетинг на отдела за AI микрочипове, новите тенденции не трябва да се разглеждат като спад на инвестициите, а като процес на по-ефективно използване и монетизиране на вече изградената инфраструктура.

SK hynix планира да инвестира около 40 трилиона вона (24,2 милиарда евро) през тази година, тъй като развитието на изкуствения интелект изисква все по-голям капацитет на високоскоростната памет. Компанията заяви, че допълнителните поръчки продължават да растат заради увеличените инвестиции на големите технологични компании в AI инфраструктура.

Междувременно SK Group обяви планове за ново сътрудничество с Nvidia на стойност 500 милиарда долара (438,6 милиарда евро), свързано с инвестиции в инфраструктура за изкуствен интелект. SK hynix също привлече 26,5 милиарда долара (22,8 милиарда евро) чрез предлагане на американски депозитарни разписки в САЩ.

Въпреки силните финансови резултати, акциите на SK hynix и Samsung Electronics се понижиха значително през последния месец заради опасения относно устойчивостта на AI сектора и влиянието на конфликта в Близкия изток върху пазарите. Анализаторите обаче очакват цените на чиповете памет да продължат да растат, като недостигът на доставки може да се запази до 2028 г.