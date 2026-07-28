×

Еврокалкулатор

0.00
1 USD
1.1389 BGN
Петрол
81.16 $/барел
Bitcoin
$63,391.8
Последвайте ни
1 USD
1.1389 BGN
Петрол
81.16 $/барел
Bitcoin
$63,391.8
Технологии ЕС въвежда нови правила за AI съдържанието от неделя

ЕС въвежда нови правила за AI съдържанието от неделя

Технологии

bTV Бизнес екип

Ето какви са те

От неделя т.нар. дийпфейкове и друго съдържание, генерирано от изкуствен интелект, трябва да бъдат обозначени, тъй като влизат в сила правила на Европейския съюз за прозрачност в областта на ИИ, отбелязва в свой коментар АФП.

Каква е целта? Да се гарантира, че европейците веднага ще знаят дали онлайн съдържанието, което виждат, е истинско, или е фалшиво.

Всеобхватният закон на ЕС за изкуствения интелект влиза в сила поетапно. От неделя компаниите трябва да гарантират, че техните системи за изкуствен интелект, като например чатботовете, ясно посочват на потребителите, че са създадени от изкуствен интелект, а когато дадено изображение или текст е създадено с помощта на изкуствен интелект, трябва да има етикет, който да го посочва.

Това може да се направи чрез вграждане на водни знаци и други маркери, които позволяват лесно да стане ясно, че дадено съдържание е генерирано от изкуствен интелект. Фирмите рискуват големи глоби, ако не спазват изискванията, пише БНР.

Не доходът, а навиците: Как се изгражда финансова сигурност?

"Генеративният ИИ позволява създаването на дезинформация в безпрецедентен мащаб, съобразена с конкретни аудитории, и разпространяването ѝ с невероятна скорост", заяви представител на ЕС.

Тъй като ИИ "прави все по-трудно за всички нас да разграничим реалното от синтетичното", правилата на ЕС целят да "запазят способността на гражданите да вярват на това, което виждат, чуват и четат", каза представителят.

Особено притеснение за ЕС представляват т.нар. дийпфейкове (от "дълбок" и "фалшив" – б.р.) - текстове, изображения, видеоклипове и звуци, които изглеждат реални, но са генерирани или манипулирани от изкуствен интелект.

Правилата засягат съдържание, създадено по професионални причини, а ЕС подчертава, че физическите лица, които използват изкуствен интелект в чисто личен план, няма да бъдат засегнати.

Текстове, чиято цел е да информират обществеността по въпроси от общ интерес, също ще трябва да бъдат маркирани, ако са създадени с помощта на ИИ без редакция от хора.

Съществуващите системи за ИИ имат срок до 2 декември да се приспособят към новите правила, като са предвидени изключения за "художествени, творчески, сатирични и художествено-белетристични" произведения.

Турският текстилен сектор с рекордни приходи за 6 месеца - износът достигна 4,13 млрд. евро

Как реагират големите технологични компании?

ЕС беше подложен на критики за налагането на все повече изисквания към бизнеса, както и за правила, които в крайна сметка ще наложат маркиране на цялото съдържание, предвид бързо разрастващото се широко използване на ИИ в цяла Европа.

"Чухме, че ще бъде много, много трудно да се приложи. Но мисля, че често чуваме това по отношение на изискванията за съответствие. И все пак светът се върти и ние намираме начини да се справим с тези неща“, заяви пред АФП Ашли Касован от Международната асоциация на професионалистите по защита на личните данни.

Световните технологични гиганти вече започнаха да поставят свои собствени етикети в очакване на новите правила.

Например ТикТок (TikTok) изисква от създателите на съдържание да маркират изображения, аудио и видео, генерирани от изкуствен интелект, вече от няколко години и твърди, че над 3 милиарда елемента от съдържанието вече имат етикети благодарение на инструменти и технологии за откриване.

По същия начин Мета (Meta) въведе етикет AI Info в Инстаграм (Instagram) и Фейсбук (Facebook) за публикации, използващи тази технология.

Гугъл (Google) подписа кодекса за поведение на ЕС относно прозрачността на изкуствения интелект и заявява, че работи с други компании като Nvidia, OpenAI и Apple по инструменти за цифрово маркиране.

Но Карън Масин от Гугъл предупреждава за "регулаторни усложнения", които може да се окажат контрапродуктивни, и за "риск от объркване на хората, на които тези правила са предназначени да помогнат".

"Ако онлайн съдържанието е препълнено с припокриващи се етикети за изкуствен интелект и юридическа информация, за хората става по-трудно да получат ясния контекст, от който се нуждаят", смята тя.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN 

 

 

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Десислава Боцева

Десислава Боцева

Той посети 14 гръцки острова, но винаги се връща само на един
Айлин Дрикова

Айлин Дрикова

От Apple до собствена компания със $100 млн. инвестиции: Българинът, който превърна лицето в ключ
Борислава Кирилова

Борислава Кирилова

Недостиг на кадри, слаба реклама и липса на стратегия: Какво спира развитието на българския туризъм?
Стефани Боова

Стефани Боова

Как българска платформа направи колективното инвестиране в имоти възможно?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата