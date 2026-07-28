ЕС въвежда нови правила за AI съдържанието от неделя

Ето какви са те

От неделя т.нар. дийпфейкове и друго съдържание, генерирано от изкуствен интелект, трябва да бъдат обозначени, тъй като влизат в сила правила на Европейския съюз за прозрачност в областта на ИИ, отбелязва в свой коментар АФП.

Каква е целта? Да се гарантира, че европейците веднага ще знаят дали онлайн съдържанието, което виждат, е истинско, или е фалшиво.

Всеобхватният закон на ЕС за изкуствения интелект влиза в сила поетапно. От неделя компаниите трябва да гарантират, че техните системи за изкуствен интелект, като например чатботовете, ясно посочват на потребителите, че са създадени от изкуствен интелект, а когато дадено изображение или текст е създадено с помощта на изкуствен интелект, трябва да има етикет, който да го посочва.

Това може да се направи чрез вграждане на водни знаци и други маркери, които позволяват лесно да стане ясно, че дадено съдържание е генерирано от изкуствен интелект. Фирмите рискуват големи глоби, ако не спазват изискванията, пише БНР.

"Генеративният ИИ позволява създаването на дезинформация в безпрецедентен мащаб, съобразена с конкретни аудитории, и разпространяването ѝ с невероятна скорост", заяви представител на ЕС.

Тъй като ИИ "прави все по-трудно за всички нас да разграничим реалното от синтетичното", правилата на ЕС целят да "запазят способността на гражданите да вярват на това, което виждат, чуват и четат", каза представителят.

Особено притеснение за ЕС представляват т.нар. дийпфейкове (от "дълбок" и "фалшив" – б.р.) - текстове, изображения, видеоклипове и звуци, които изглеждат реални, но са генерирани или манипулирани от изкуствен интелект.

Правилата засягат съдържание, създадено по професионални причини, а ЕС подчертава, че физическите лица, които използват изкуствен интелект в чисто личен план, няма да бъдат засегнати.

Текстове, чиято цел е да информират обществеността по въпроси от общ интерес, също ще трябва да бъдат маркирани, ако са създадени с помощта на ИИ без редакция от хора.

Съществуващите системи за ИИ имат срок до 2 декември да се приспособят към новите правила, като са предвидени изключения за "художествени, творчески, сатирични и художествено-белетристични" произведения.

Как реагират големите технологични компании?

ЕС беше подложен на критики за налагането на все повече изисквания към бизнеса, както и за правила, които в крайна сметка ще наложат маркиране на цялото съдържание, предвид бързо разрастващото се широко използване на ИИ в цяла Европа.

"Чухме, че ще бъде много, много трудно да се приложи. Но мисля, че често чуваме това по отношение на изискванията за съответствие. И все пак светът се върти и ние намираме начини да се справим с тези неща“, заяви пред АФП Ашли Касован от Международната асоциация на професионалистите по защита на личните данни.

Световните технологични гиганти вече започнаха да поставят свои собствени етикети в очакване на новите правила.

Например ТикТок (TikTok) изисква от създателите на съдържание да маркират изображения, аудио и видео, генерирани от изкуствен интелект, вече от няколко години и твърди, че над 3 милиарда елемента от съдържанието вече имат етикети благодарение на инструменти и технологии за откриване.

По същия начин Мета (Meta) въведе етикет AI Info в Инстаграм (Instagram) и Фейсбук (Facebook) за публикации, използващи тази технология.

Гугъл (Google) подписа кодекса за поведение на ЕС относно прозрачността на изкуствения интелект и заявява, че работи с други компании като Nvidia, OpenAI и Apple по инструменти за цифрово маркиране.

Но Карън Масин от Гугъл предупреждава за "регулаторни усложнения", които може да се окажат контрапродуктивни, и за "риск от объркване на хората, на които тези правила са предназначени да помогнат".

"Ако онлайн съдържанието е препълнено с припокриващи се етикети за изкуствен интелект и юридическа информация, за хората става по-трудно да получат ясния контекст, от който се нуждаят", смята тя.